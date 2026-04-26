Cine este bărbatul care a deschis focul la cina corespondenților de la Casa Albă. Fusese numit „profesorul lunii”

Suspectul implicat în incidentul armat de la Cina Corespondenţilor de la Casa Albă, la care se adunaseră președintele Trump și alți oficiali, a fost identificat ca fiind Cole Tomas Allen, un bărbat în vârstă de 31 de ani din California, transmit BBC și CNN.

Președintele Donald Trump a spus că un agent Secret Service a fost împuşcat de la mică distanţă, dar a fost salvat de vesta antiglonţ.

Cole Tomas Allen este stabilit în Torrance, o suburbie a orașului Los Angeles din California. Primarul orașului Washington DC a declarat că acesta a primit îngrijri medicale într-un spital din apropiere și se află în custodia poliției.

Profesor și dezvoltator de jocuri video

Un profil de LinkedIn care corespunde cu numele și fotografia sa îl descrie ca fiind profesor cu jumătate de normă la C2 Education, o companie de pregătire pentru examene și meditații, potrivit CNN.

C2 l-a numit pe Allen „profesorul lunii” al companiei în decembrie 2024, potrivit postărilor de pe rețelele sociale ale companiei.

Conform profilului său de LinkedIn, Allen a absolvit California Institute of Technology în 2017 cu o diplomă de licență în inginerie mecanică și a obținut anul trecut o diplomă de master în informatică de la California State University-Dominguez Hills.

Allen s-a descris, de asemenea, ca dezvoltator de jocuri video pe profilul său de LinkedIn și se pare că a publicat un joc independent numit Bohrdom, pus în vânzare pe platforma de jocuri Steam la prețul de 1,99 dolari. El a înregistrat o marcă comercială pentru numele jocului în 2018.

Pe profilul său de LinkedIn, Allen a scris că „dezvoltă în prezent un al doilea joc, cu numele provizoriu «First Law»”.

Conform înregistrărilor Comisiei Electorale Federale, Allen a donat 25 de dolari campaniei prezidențiale a Kamalei Harris în octombrie 2024.

Era cazat la hotelul unde a avut loc dineul

Suspectul nu era cunoscut anterior de Poliție. Autoritățile cred că el a acţionat singur.

Potrivit primelor informații ale poliției, el era cazat la hotelul de patru stele Washington Hilton, unde a avut loc evenimentul sâmbătă seara.

„Informaţii preliminare. Credem că a fost oaspete aici, la hotel”, a declarat Jeffery Carroll, şeful interimar al Departamentului de Poliţie Metropolitană, într-o conferinţă de presă sâmbătă seara.

Motivul atacului său armat nu este cunoscut deocamdată. Trump l-a descris ca fiind o „persoană bolnavă”.

Cole Tomas Allen se confruntă cu două capete de acuzare: folosirea unei arme de foc în timpul comiterii unei infracțiuni violente și atacul asupra unor agenți federali cu ajutorul unei arme periculoase, a declarat Jeanine Pirro, procuror federal pentru districtul Washington. Ea a precizat că suspectul va fi adus luni în fața unei instanțe federale pentru a fi pus sub acuzare.

Ce s-a întâmplat la cina corespondenților la Casa Albă

Președintele Donald Trump și prima doamnă Melania Trump au fost evacuați de urgență de la cina Asociației Corespondenților de la Casa Albă de către agenții Serviciului Secret sâmbătă noapte, după ce un bărbat a deschis focul cu o pușcă asupra personalului de securitate, au declarat oficialii.

Bărbatul înarmat a tras asupra unui agent al Serviciului Secret, a declarat un oficial al FBI pentru Reuters. La aproximativ două ore după incident, Trump a declarat reporterilor de la Casa Albă că ofițerul a fost salvat de vesta sa antiglonț și se află în „stare bună”.

„Un bărbat a atacat un punct de control de securitate înarmat cu mai multe arme și a fost doborât de niște membri foarte curajoși ai Serviciului Secret”, a declarat Trump la o conferință de presă la Casa Albă după incident.

Imaginile de pe camerele de supraveghere difuzate de Trump pe Truth Social au arătat un bărbat alergând rapid prin punctul de control de securitate, luându-i pe nepregătite pe cei din forțele de securitate pentru o clipă, înainte ca aceștia să-și scoată rapid armele.