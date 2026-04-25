Cine ar trebui să demisioneze după scandalul de la IP Botanica? Răspunsul lui Eșanu

Scandalul polițiștilor suspectați că ar fi luat mită de la consumatori și traficanți de droguri readuce în prim-plan problemele din sistemul Ministerului Afacerilor Interne, în special modul de selectare și promovare a cadrelor. În acest context, fostul viceministru al Justiției, Nicolae Eșanu, susține că responsabilitatea nu trebuie limitată doar la persoanele vizate în anchetă.

În cadrul unei emisiuni marca TV8.md, Eșanu a declarat că demisiile de onoare ar trebui să vină, în primul rând, din partea celor care au gestionat procesul de recrutare.

„Demisia de onoare trebuie pentru cel care a organizat selectarea cadrelor în Ministerul de Interne. Eu nu vorbesc de ministră, apropo. Ministra este prima care își asumă că funcționează prost sistemul, dar eu sper că doamna ministră conștientizează că, indiferent de fapt, ea personal suportă consecințele”, a afirmat acesta.

Eșanu a subliniat că autoritățile trebuie să stabilească dacă este vorba despre cazuri izolate sau despre o problemă sistemică. Totodată, el a criticat reacția instituțională, menționând că aceasta ar fi trebuit să fie mai fermă.

„Este un subiect extrem de grav, Parlamentul trebuie să țină mâna pe puls și să urmărească evoluțiile. Trebuie reacție instituțională, pentru că aici va conta reacția procuraturii, a dosarelor și a ministerului”, a spus Eșanu.

Subiectul a fost discutat și în Parlament, unde opoziția a cerut audierea ministrei de Interne, Daniella Misail-Nichitin.

Totuși, inițiativa nu a fost susținută de majoritatea PAS.

Deputatul Dinu Plîngău a explicat că audierile ar urma să aibă loc ulterior, după acumularea tuturor informațiilor necesare.

„Trebuie să ținem cont că este o anchetă în desfășurare. Ministra nu putea veni nepregătită, iar propunerea a fost ca aceasta să fie audiată săptămâna viitoare, când vor fi mai multe date”, a declarat acesta.

Plîngău a calificat cazul drept unul grav și a subliniat necesitatea verificării mecanismelor interne de control din cadrul MAI. Totodată, el a precizat că, deși încrederea în Poliție este afectată, nu trebuie generalizată asupra întregului sistem.

„Sunt polițiști de carieră care își fac datoria cu onoare, dar sunt și persoane care ajung în sistem și comit astfel de fapte. Trebuie să luptăm cu asemenea fenomene”, a spus deputatul.

La rândul său, fostul ambasador și ex-deputatul Iurie Reniță consideră că situația indică probleme mai profunde, inclusiv la nivel de mentalitate, corupție și pregătire profesională.

„Trebuie luate măsuri mai exigente. Nu e o noutate că dorința de îmbogățire rapidă este alimentată de domenii precum traficul de droguri sau contrabanda cu țigări”, a afirmat Reniță.

Acesta a atras atenția și asupra modului în care sunt promovați angajații din Poliție.

„Mă îngrijorează lejeritatea cu care se intră în sistem și cu care se acordă gradele. Aceste probleme nu sunt noi, dar persistă”, a conchis fostul deputat.

Pe 22 aprilie 2026, un șef de secție și cinci angajați ai Inspectoratului de Poliție Botanica din Chișinău au fost reținuți de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurori, fiind suspectați de corupție sistemică. Potrivit anchetatorilor, aceștia ar fi primit sume cuprinse între 3.000 și 10.000 de dolari, inclusiv în criptomonede, de la persoane implicate în consumul și traficul de droguri.

Anterior, la sfârșitul lunii martie, o persoană a fost reținută pentru că ar fi pretins 400.000 de dolari pentru a influența decizii în dosare penale. Ulterior, în același caz, un procuror și trei polițiști au fost reținuți pentru complicitate la corupere pasivă.

Totodată, un alt incident a avut loc în decembrie, la Inspectoratul de Poliție Centru din Chișinău, în care un polițist ar fi efectuat focuri de armă dintr-o armă personală deținută legal. În urma acestui caz, conducerea inspectoratului a fost demisă, iar Procuratura municipiului Chișinău a inițiat un proces penal.

În context, Inspectoratul General al Poliției a reiterat că aplică o politică de toleranță zero față de corupție și colaborează cu instituțiile competente pentru investigarea tuturor cazurilor. Anchetele pe aceste dosare sunt în desfășurare.