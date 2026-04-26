Focuri de armă la Cina Corespondenților de la Washington, unde erau Trump, Vance și alți înalți oficiali

Președintele Donald Trump și prima doamnă Melania Trump, vicepreședintele JD Vance și alți înalți oficiali au fost evacuați de urgență de la cina Asociației Corespondenților acreditați la Casa Albă de către agenții Serviciului Secret sâmbătă noapte, după ce un bărbat a deschis focul cu o pușcă asupra personalului de securitate.

Bărbatul înarmat a tras asupra unui agent al Serviciului Secret care era la un npunct de control și securitate din hotelul Washington Hilton unde avea loc evenimentul, a declarat un oficial al FBI pentru Reuters. La aproximativ două ore după incident, Trump a declarat jurnaliștilor într-o conferință ad-hoc la Casa Albă că ofițerul a fost salvat de vesta sa antiglonț și este în „stare bună”.

Suspectul, pe care Trump l-a descris ca fiind o „persoană bolnavă”, a fost arestat. Președintele american a publicat pe contul său de Truth Social o imagine cu suspectul, pe nume Cole Tomas Allen:

Toți oficialii prezenți la cină, inclusiv Trump, sunt în siguranță. Nu a fost clar imediat dacă Trump a fost ținta atacului, deși el le-a spus jurnaliștilor că el crede acest lucru.

„Un bărbat a atacat un punct de control de securitate înarmat cu mai multe arme și a fost doborât de niște membri foarte curajoși ai Serviciului Secret”, a declarat Trump la conferința de presă de la Casa Albă după incident.

Trump: Credem că era „un lup singuratic”

Imaginile de pe camerele de supraveghere difuzate de Trump pe Truth Social au arătat un bărbat alergând rapid prin punctul de control de securitate, luându-i pe nepregătite pe cei din forțele de securitate pentru o clipă, înainte ca aceștia să-și scoată rapid armele.

Footage showing the shooting at the White House Correspondent's Dinner pic.twitter.com/NUr28xXNkI — Faytuks News (@Faytuks) April 26, 2026

„Știți, a atacat de la 50 de metri distanță, așa că era foarte departe de sală. Se mișca. Se mișca cu adevărat”, a spus Trump după ce cina de gală a fost anulată.

Oficialii cred că este un „lup singuratic” care a acționat singur, a spus Trump, adăugând: „Era un tip care părea destul de malefic când a fost doborât”.

Trump a spus că agenții federali s-au dus să percheziționeze domiciliul din California al suspectului.

Scene de haos la evenimentul unde erau mulți înalți oficiali

După ce s-au auzit focuri de armă, invitații la cină au început să strige „La pământ, la pământ!”. Mulți dintre cei 2.600 de invitați s-au pitit, iar chelnerii au fugit spre intrarea în sala de mese.

From inside the White House Correpondents’ Dinner: pic.twitter.com/rlzmbmFNZr — Gary M. Collins (@realgarycollins) April 26, 2026

Agenții de securitate i-au împins la pământ pe membrii cabinetului, printre care secretarul de stat Marco Rubio, secretarul sănătății Robert F. Kennedy Jr. și secretarul de interne Doug Burgum.

Alți membri ai personalului de securitate, îmbrăcați în uniforme de luptă, s-au repezit la prezidiu și i-au evacuat pe Trump și pe soția sa. Unii membri ai personalului de securitate au luat poziție pe scenă, îndreptându-și armele spre sala de bal. Membrii cabinetului au fost evacuați din sală unul câte unul.

Breaking- Shots fired at White House Correspondent’s dinner. The unidentified shooter is dead (CNN) President Trump, Flotus & others were rushed off stage pic.twitter.com/A5PA18zofZ — The Conservative Read (@theconread) April 26, 2026

La cina Asociației Corespondenților de la Casa Albă, un eveniment major din calendarul social anual al Washingtonului, au participat și mulți membri ai cabinetului lui Trump și alți înalți oficiali ai administrației. Evenimentul a avut loc în sala de bal din subsolul hotelului Hilton.

Trump și prima doamnă s-au ascuns în spatele podiumului înainte de a fi evacuați în viteză de agenții Serviciului Secret. Trump a rămas în culise aproximativ o oră, a declarat o sursă pentru Reuters. „Rămânem”, a fost auzit spunând Trump.

Trump a postat pe rețelele de socializare că speră ca cina, prima la care a participat în calitate de președinte, să poată fi reprogramată peste 30 de zile.

Trump a fost ținta a două tentative de asasinat

El a fost ținta a două tentative de asasinat în 2024, în timp ce făcea campanie pentru a fi reales președinte.

Cea mai gravă tentativă a avut loc în timp ce Trump făcea campanie la un miting în aer liber în Butler, Pennsylvania, în iulie 2024. Trump a fost împușcat și rănit în partea superioară a urechii de un trăgător în vârstă de 20 de ani. Atacatorul a fost împușcat mortal de personalul de securitate.

La puțin peste două luni după incidentul de la Butler, agenții Serviciului Secret au găsit un bărbat înarmat care se ascundea în tufișuri la Trump International Golf Club din West Palm Beach, Florida, în timp ce Trump se afla pe terenul de golf. Incidentul a fost considerat o tentativă de asasinat, iar suspectul a fost condamnat la închisoare pe viață în februarie.

Locul unde a avut loc cina de sâmbătă, Washington Hilton, a fost scena unei tentative de asasinat asupra președintelui Ronald Reagan, care a fost împușcat și rănit de un potențial asasin în fața hotelului în 1981.