Galați: Imagini cu momentul în care drona rusească, cu încărcătură explozibilă, a fost detonată

Au apărut primele imagini cu momentul în care drona rusească, cu încărcătură explozibilă, care a căzut sâmbătă în municipiul Galați, a fost detonată de o echipă de specialiști din cadrul Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații. De asemenea, mai multe resturi de drone rusești au căzut și pe teritoriul județului Tulcea.

”Fragmentele de dronă căzute în dimineața zilei de 25 aprilie într-o zonă locuită din municipiul Galați a fost neutralizată, în jurul orei 14.20, de o echipă de specialiști ai Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații.

Detonarea controlată a avut loc pe malul lacului Brateș, într-o zonă special amenajată, cu respectarea tuturor procedurilor prevăzute pentru aceste situații și în deplină siguranță pentru cetățeni și pentru specialiștii care au efectuat operațiunea”, a transmis MApN printr-un comunicat de presă.

Potrivit reprezentanților instituției, locul pentru neutralizare a fost ales astfel încât traseul pe care s-a făcut deplasarea fragmentelor de dronă, cu un vehicul militar, să fie cât mai scurt posibil.