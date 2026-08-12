Cine este polițistul care a dat amenda post-mortem pe numele Ludmilei Vartic

Polițistul care a dat amenda post-mortem pe numele educatoarei din Hâncești, Ludmila Vartic, este Adrian Procopii. Ședința în care acesta este cercetat penal de „confecționarea, deținerea, vânzarea sau folosirea documentelor oficiale, a imprimatelor, ștampilelor sau sigiliilor false” va avea loc pe 17 septembrie, potrivit informațiilor afișate pe portalul național al instanțelor de judecată.

Ședința va avea loc la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, ora 13:30. Cauza va fi examinată de magistratul Denis Guzun.

Pe 11 august, Dumitru Vartic s-a prezentat în fața instanței în dosarul privind falsificarea amenzii pentru încălcarea regulilor de circulație rutieră, aplicată post-mortem pe numele soției sale, Ludmila Vartic. Acesta și-a recunoscut vina.

„Noi am examinat dosarul care a fost expediat în judecată doar pe aspectul de confecționare și folosire a documentelor oficiale”, a declarat procurorul de caz pentru Unimedia.

Întrebat de jurnaliști, dacă polițistul ar fi întreprins aceste acțiuni contra plată, Dumitru Vartic a răspuns: „Sub nicio formă. Doar l-am rugat dacă putea să scrie pe altcineva amenda respectivă, punctele de penalizare… Mai aveam o scrisoare și voiam să îmi păstrez punctele de penalizare, luând în considerare că soția mea, în acea perioadă, nu conducea mașina.”

Pe 3 august, fostul polițist acuzat că a întocmit un proces-verbal de contravenție pe numele Ludmilei Vartic, decedată în dimineața zilei în care a fost aplicată sancțiunea, a fost trimis în judecată. Potrivit Procuraturii Anticorupție, acesta ar fi acționat la solicitarea soțului femeii, care ar fi vrut să evite sancționarea după ce a fost oprit în trafic pentru încălcarea regulilor de circulație.

Subofițerul de poliție, care a întocmit un proces-verbal pentru încălcarea regulilor de circulație pe numele Ludmilei Vartic, când aceasta era deja moartă, la rugămintea soțului femeii, a fost cercetat pentru depășirea atribuțiilor de serviciu.

În ziua în care Ludmila Vartic a decedat, soțul său, Dumitru, ar fi încălcat regulile de circulație, iar poliția ar fi întocmit procesul verbal pe numele ei, la cererea lui. „O încălcare a procedurii legale care impune ca faptele să fie atribuite corect autorului”, a declarat avocata Gașițoi.

Procuratura Generală și Poliția a oferit mai multe detalii legate de procesul verbal întocmit pe Ludmila Vartic pe data de 3 martie, când aceasta era deja decedată. Potrivit informațiilor, încălcarea a fost comisă de Dumitru Vartic în dimineața de 3 martie, în jurul orei 9, totuși contravenția a fost pusă pe numele educatoarei, pe care a fost pusă și o semnătură „imitată”.

Avocatul lui Dumitru Vartic, Roman Mihăieș, a declarat că nu va comenta informațiile făcute de Procuratură, despre procesul verbal întocmit pe Ludmila Vartic după decesul ei. Potrivit apărătorului bănuitului, „Dumitru Vartic va răspunde la această întrebare”.

Ludmila Vartic și-a pierdut viața în dimineața de 3 martie, după ce s-ar fi aruncat în gol de la etajul superior al unui bloc de locuințe din Chișinău. Tragedia s-a produs în jurul orei 07:00, pe strada Calea Orheiului, din sectorul Rîșcani al capitalei.

Dumitru Vartic, soțul Ludmilei Vartic, a transmis un mesaj pe rețele după moartea femeii. „Pentru familia noastră, această pierdere este o tragedie greu de cuprins în cuvinte. Încercăm, zi de zi, să găsim puterea de a merge mai departe și să rămânem uniți în această perioadă atât de grea”, a scris bărbatul, apoi a șters postarea.

Decesul femeii, în vârstă de 39 de ani, a fost cauzat de o cădere de la înălțime, a declarat pe 11 martie, ministrul Sănătății, Emil Ceban. „Certificatul de deces a fost eliberat personal soțului, care a venit cu buletinul său și buletinul decedatei la data de 4 martie”, a precizat oficialul.