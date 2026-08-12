Nosatîi: Drona căzută la Crocmaz era rusească și avea propulsie

Radarele din dotarea Armatei Naționale nu sunt suficiente pentru detectarea dronelor în spațiul aerian al Republicii Moldova a declarat ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, după ședința Guvernului din 12 august.

„Numărul de radare din dotarea armatei nu asigură pe deplin supravegherea spațiului aerian național, de aceea uneori avem și cazuri care nu putem să ne confirmăm, reieșind din tipul de dronă, reieșind din terenul, altitudinea acestora. Și cazurile aceste care continuă să aibă loc ca urmare a războiului nejustificat condus de Federația Rusă în Ucraina, care pune în pericol cetățenii noștri, este încă dacă o dovadă că trebuie să continuăm să investim în capacitățile Armatei Naționale pentru a avea acele capacități pentru identificarea și pentru neutralizarea cu scopul de a proteja cetățenii noștri”, a spus Nosatîi.

Declarațiile au fost făcute în contextul incidentului produs pe 9 august, când o dronă a căzut în extravilanul satului Crocmaz, raionul Ștefan Vodă.

Potrivit ministrului, drona era de origine rusească. Oficialul susține că este vorba despre un model mai avansat al unui aparat de zbor cu propulsie.

Funcționarul a reiterat că Federația Rusă continuă să amenințe „securitatea militară” a Moldovei. El a făcut mențiune și la survolarea neautorizată a unui spațiu aerian al țării noastre de către o dronă, în noaptea de luni spre marți.

„Cazul de la Crocmaz este un caz evident. Nu poate nimeni să spună că nu este. S-a întâmplat. Sunt martori. Sunt rămășițele acestei explozii, care a provocat și un incendiu în localitate. Specialiștii sunt în proces de analiză a acestui obiect care a explorat. Din analizele prealabile, este o dronă rusească cu propulsie. Un model mai avansat decât toate celelalte care anterior au aterizat sau au explodat pe teritoriul Republicii Moldova” a spus Nosatîi jurnaliștilor.

Conform autorităților de la Chișinău, Rusia se face vinovată de incident, deoarece a declanșat războiul din Ucraina.