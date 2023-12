Cine este Yi He, regina crypto care trage sforile la Binance

Yi He, o fostă prezentatoare de talk-show, deţine controlul asupra diviziilor de marketing şi de investiţii ale gigantului crypto, relatează Ziarul Financiar. Ea este, de asemenea, partenera romantică de lungă durată a fondatorului Changpeng Zhao, fostul CEO al Binance, notează Mediafax. Timpul petrecut de Changpeng Zhao în fruntea Binance a fost scurtat după ce a pledat vinovat de încălcarea legilor privind combaterea spălării banilor. Cazul guvernului a arătat că cea mai mare bursă de criptomonede din lume a fost un loc de transferuri internaţionale de bani pentru terorişti, traficanţi de droguri şi persoane care au încălcat sancţiunile, scrie WSJ.

Neatinsă în această bulversare a fost Yi He, care a cofondat Binance împreună cu Zhao şi a fost locotenentul său principal în conducerea bursei. Ea este, de asemenea, partenera sentimentală a lui Zhao şi mama a trei dintre copiii săi.

De când Zhao a demisionat luna trecută, Yi He, în vârstă de 37 de ani, şi-a asumat rolul de apărător-şef al lui Zhao pentru Binance, numindu-i pe critici “mediocri şi fără speranţă” pe X, site-ul cunoscut anterior sub numele de Twitter. Într-un semn al staturii sale, ea a condus recent o discuţie publică cu utilizatorii vorbitori de chineză ai platformei, cot la cot cu noul director executiv al companiei, Richard Teng, un fost reglementator.

Pentru mai mulţi foşti directori de la Binance, ea reprezintă strategia fobică faţă de reglementare care a dus la recunoaşterea vinovăţiei companiei şi la amenzi de 4,3 miliarde de dolari, cele mai mari aplicate vreodată de o companie de criptomonede. Binance se luptă, de asemenea, cu un proces separat intentat de Comisia pentru valori mobiliare şi burse. În absenţa lui Zhao, Yi He este cel mai mare acţionar din cadrul companiei, având un control total asupra diviziilor de marketing şi de investiţii. Ea şi Zhao locuiesc în Abu Dhabi, deşi el se află în Seattle în aşteptarea sentinţei. Deşi a fost pedepsită de cazul Departamentului de Justiţie, Binance rămâne cea mai puternică platformă din domeniul cripto, procesând tranzacţii de miliarde de dolari pe zi. Yi He şi-a exercitat influenţa asupra selecţiei noului consiliu de administraţie al Binance, majoritar independent, mandatat de autorităţile americane, au declarat persoane familiare cu procesul de recrutare a consiliului. Printre cei pe care directorii Binance i-au abordat recent pentru un post în consiliul de administraţie s-a numărat Ella Zhang, o prietenă apropiată a lui Yi He, care a condus anterior divizia de capital de risc a Binance. Zhang nu a răspuns la solicitările de comentarii.

