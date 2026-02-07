Cine (și cum) stinge lumina în Republica Moldova

Pe 31 ianuarie 2026, la ora 10:40, o mare parte dintre consumatorii de energie electrică s-au pomenit fără curent. Dar, atenție, nu s-a deconectat nici măcar pentru o clipă Facebook-ul, Telegramul și TikTok-ul. Oricine a avut telefonul încărcat a putut naviga pe internet pentru a adresa întrebări și a căuta răspunsuri cu privire la situația de criză în care s-au pomenit peste două treimi dintre consumatori.

Inițial erau mai multe întrebări decât răspunsuri. Au fost lansate rapid foarte multe zvonuri că sistemul energetic din R. Moldova e la pământ, că e o problemă de nerezolvat și că întunericul pune stăpânire peste toți și toate. Autoritățile au venit cu primele răspunsuri abia peste 30 de minute, iar explicațiile de la diferite instituții erau, pe alocuri, nu prea clare, pe alocuri – contradictorii.

În schimb, alarmismul malign care venea de pe canalele de Telegram aservite Moscovei: Молдова Live, Moldova 24, Компромат СНГ, Канал5, MEDIAKILLER ПМР, Insider Moldova, Новости Молдовы, Gagauzinfo.md etc. – curgea din abundență, potrivit Rador Radio România.

De ce s-a deconectat totuși lumina?

La ora 11 și 12 minute, Ministerul Energiei al R. Moldova a venit cu următoarea explicație: „Din cauza problemelor grave în rețeaua electrică din Ucraina, în dimineața zilei de sâmbătă, 31 ianuarie, la ora 10:42, a căzut tensiunea pe linia de 400 kV Isaccea–Vulcănești–MGRES, provocând deconectarea avariată a sistemului electroenergetic. Operatorul sistemului de transport a energiei electrice, Moldelectrica, lucrează la remedierea situației, în unele localități tensiunea deja fiind restabilită.” Avaria a fost agravată și de condițiile meteo dificile, cu vânt puternic și temperaturi joase.

Această versiune nu putea fi pusă la îndoială, după ce, în ultimii 4 ani, dar mai ales în ultimele luni, războinicii de la Kremlin au atacat în mod țintit infrastructura energetică din Ucraina. Toată lumea a văzut nenumăratele reportaje despre blocurile înghețate, despre oamenii care nu au în case nici încălzire, nici apă caldă, nici măcar apă rece, pentru că și rețelele de pompare a apei sunt dependente de curentul electric. Doar sursele informaționale organizate de Moscova au ținut să devieze discuția de la responsabilitatea Moscovei la responsabilitatea Kievului, a Chișinăului, a Bucureștiului și a UE în general.

De ce unii oameni au avut lumină și alții nu?

Potrivit monitorizărilor ÎS „Moldelectrica”, consumul de energie a scăzut brusc aproape de ora 11:00, iar reconectările s-au făcut gradual după jumătate de oră de la accidentul care a dus la deconectare, fiind restabilit total aproximativ în patru ore și jumătate. Unele dintre localități au fost alimentate de pe linii electrice conectate la energie eoliană și solară.

În preajma orei 16:00 a aceleiași zile, Î.S. „Moldelectrica” a comunicat: „La această oră, alimentarea cu energie electrică a consumatorilor afectați este asigurată pe întreg teritoriul țării, toate stațiile electrice de 110 kV fiind alimentate.

În municipiul Chișinău, reconectarea consumatorilor a fost realizată etapizat, prin restabilirea alimentării fiderilor de 10 kV, iar în prezent, rețelele electrice funcționează stabil, fără restricții de consum.

La momentul actual, Sistemul Electroenergetic Național operează în parametri normali, consumul de energie electrică se încadrează în limitele valorilor prognozate, fără a fi necesară procurarea energiei electrice de avarie.”

De ce suntem dependenți de centrala de la Cuciurgan?

Centrala de la Cuciurgan se află pe teritoriul constituțional al R. Moldova și a fost în jurisdicția moldovenească din momentul construcției sale cu 50 de ani în urmă. Menționăm că la construcția acesteia au participat muncitori din R. Moldova, iar capacitatea centralei a fost foarte mare, permițând alimentarea cu curent a unor regiuni extinse, inclusiv din țările vecine.

Conexiunile construite atunci au fost strategice, ca un nod care conectează la alimentarea cu energie electrică destinații din sud, nord, est și vest. După destrămarea URSS, fiecare dintre cele 15 state postsovietice și-a păstrat pe teritoriul său ceea ce avea și îi aparținea constituțional. În cazul R. Moldova, Rusia a menținut armata pe teritoriul regiunii transnistrene, menținând controlul ilegal și abuziv asupra întregii regiuni, inclusiv asupra Centralei termoelectrice de la Cuciurgan.

Au urmat ani dificili, în care singura centrală de forță de pe teritoriul R. Moldova nu a putut fi controlată de acest stat, având loc multiple acțiuni de șantaj cu privire la conexiuni și prețuri. Abia peste 30 de ani, R. Moldova a decis construcția unei linii electrice aeriene de la Vulcănești la Chișinău, care ar conecta Moldova la Europa, oferind mai multă independență energetică.

Cât de vulnerabili suntem în continuare?

În primul rând, Linia Electrică Vulcănești-Chișinău nu este încă dată în exploatare. Deși autoritățile au promis să o lanseze încă toamna trecută, în acest moment, Ministerul Energiei a anunțat că se fac, deocamdată, teste.

Deși promisiunea nu e ținută și nu e clar când exact va fi lansată această linie a „independenței energetice”, criza de 3–4 ore din 31 ianuarie a arătat că autoritățile știu cum să rezolve eventuale probleme de acest fel:

– cele câteva cazuri de deconectări masive de avarie au fost depășite și reconectarea a avut loc în timp util;

– autoritățile au reușit să asigure cu generatoare de curent instituțiile de importanță vitală;

– au fost elaborate protocoale desfășurate pentru situațiile de criză;

– există o comunicare cu statele vecine pentru remedierea problemelor, inclusiv pentru importul de energie sau pentru achiziționarea de experiențe și soluții.

E nevoie doar de o comunicare mai eficientă din partea autorităților și de descurajarea dezinformării venite de la Moscova.