MAE, cu reacție după depistarea unei drone la Drochia: „Orice încălcare a spațiului aerian este inacceptabilă”

În urma depistării unei drone în apropierea satului Sofia, raionul Drochia, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova condamnă ferm orice incident care poate reprezenta o încălcare a spațiului aerian al țării și o potențială amenințare la adresa securității cetățenilor, se arată într-un comentariu.

„Republica Moldova își reafirmă angajamentul de a-și proteja suveranitatea, integritatea teritorială și securitatea cetățenilor. Ministerul Afacerilor Externe monitorizează îndeaproape evoluțiile, în coordonare cu instituțiile naționale competente.

Reiterăm apelul către populație de a respecta indicațiile autorităților, de a evita apropierea de obiecte suspecte și de a informa imediat organele abilitate în cazul depistării unor astfel de situații”, menționează MAE.

Poliția din raionul Drochia a fost sesizată despre depistarea unei drone în extravilanul satului Sofia, în direcția localității Lazo. La fața locului au intervenit imediat forțele de ordine, care au izolat perimetrul pentru a preveni orice risc, anunță oamenii legii.