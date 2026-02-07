R. Moldova începe negocierile tehnice pe Clusterul 1 cu UE. Cristina Gherasimov: „Capitolele 23 și 24 sunt decisive”

Republica Moldova a început primele etape ale negocierilor tehnice cu Uniunea Europeană pe Clusterul 1 – Valori fundamentale, un pilon esențial al procesului de aderare. Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a anunțat că, în această săptămână, au avut loc primele ședințe dedicate reformelor prioritare în domenii-cheie precum statul de drept, justiția, drepturile fundamentale, combaterea corupției și securitatea statului.

Potrivit Cristinei Gherasimov, discuțiile cu reprezentanții Comisiei Europene s-au axat pe acțiunile necesare pentru implementarea reformelor prevăzute în Capitolele 23 și 24 ale negocierilor de aderare.

„Aceste capitole sunt esențiale: ele formează etapa intermediară a negocierilor și condiționează avansarea Moldovei în toate celelalte domenii ale procesului de aderare. Cu alte cuvinte, progresele reale în statul de drept sunt cheia întregului parcurs european”, a declarat viceprim-ministra.

Cristina Gherasimov a mai precizat că Republica Moldova a intrat în această etapă pregătită și hotărâtă să livreze rezultate concrete în procesul de aderare la Uniunea Europeană.

La 15 decembrie 2025, Republica Moldova a primit undă verde din partea celor 27 de state membre ale Uniunii Europene pentru a demara discuțiile tehnice pe primele capitole ale negocierilor de aderare. Decizia Consiliului UE a marcat trecerea Chișinăului într-o nouă etapă a procesului de integrare europeană, după finalizarea fazei de screening – analiza compatibilității legislației naționale cu acquis-ul comunitar.