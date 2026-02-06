Comisia Europeană propune un nou pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, vizând interzicerea serviciilor pentru exporturile de petrol rusesc

Comisia Europeană a propus un nou pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, inclusiv interzicerea totală a serviciilor maritime pentru exporturile de petrol rusesc, a anunţat vineri preşedinta executivului european, Ursula von der Leyen, relatează Reuters.

Rusia exportă peste o treime din petrolul său cu petroliere occidentale – în principal către India şi China – folosind servicii de transport maritim occidentale. Interdicţia ar pune capăt acestui comerţ, care se desfăşoară în principal prin flote ale ţărilor maritime ale UE, inclusiv Grecia, Cipru şi Malta.

Surse au declarat pentru Reuters în decembrie că UE şi G7 purtau discuţii pentru interzicerea serviciilor, o măsură care să înlocuiască plafonarea preţurilor la exporturile de petrol rusesc, în încercarea de a reduce veniturile din petrol care contribuie la finanţarea războiului Rusiei în Ucraina.

Noul pachet de sancţiuni, al 20-lea de când Rusia şi-a lansat invazia în Ucraina, în urmă cu aproape patru ani, are scopul de a împinge Rusia către negocieri serioase de pace, a declarat von der Leyen.

„Rusia va veni la masa negocierilor cu intenţii sincere doar dacă va fi presată să o facă. Acesta este singurul limbaj pe care Rusia îl înţelege. De aceea intensificăm astăzi eforturile”, a declarat von der Leyen într-un comunicat.

Preşedinta CE a spus că noile sancţiuni vor include şi o nouă interdicţie de import pentru metale, produse chimice şi minerale critice care nu sunt încă supuse sancţiunilor şi vor restricţiona şi mai mult exporturile europene către Rusia.

De asemenea, vor fi incluse în listă încă 20 de bănci regionale ruseşti şi vor fi luate măsuri împotriva criptomonedelor şi companiilor comerciale, a declarat Comisia Europeană.

Propunerea de sancţiuni trebuie să fie aprobată de statele membre ale UE pentru a intra în vigoare.