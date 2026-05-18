Circa 10 mii de elevi vor merge vara aceasta în tabere subvenționate de Primăria Chișinău

Aproximativ 10 mii de elevi din municipiul Chișinău vor beneficia vara aceasta de locuri în tabere subvenționate de Primăria Chișinău, iar peste 1 300 vor fi scutiți integral de plată. Șeful adjunct al Direcției generale educație, tineret și sport, Andrei Pavaloi, a prezentat pentru IPN ofertele pentru vacanța elevilor și tarifele stabilite.

Taberele cu sejur de zi

Vara aceasta, Primăria municipiului Chișinău va subvenționa 17 tabere cu sejur de zi, destinate în special copiilor din clasele primare. Ele vor funcționa în incinta instituțiilor de învățământ municipale primare și secundare și vor avea o capacitate de 1 448 de locuri. Programul este organizat pe durata a 15 zile, de luni până vineri, între orele 08:00 și 17:00. Copiii vor avea program de activități educative și recreative, inclusiv perioadă de somn la amiază.

Majoritatea taberelor cu sejur de zi organizează un singur schimb de trei săptămâni, iar tabăra din Liceul Teoretic cu Profil de Arte „Ion și Doina Aldea-Teodorovici” desfășoară două schimburi. Primul schimb are loc în perioada 8-26 iunie, iar al doilea schimb între 29 iunie și 17 iulie.

În paralel, municipalitatea organizează 14 tabere sportive în afara orașului pentru 1 905 sportivi și 127 de antrenori, precum și proiecte educaționale și tematice în instituțiile extrașcolare și centrele comunitare pentru copii și tineri din subdiviziunea Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului. De asemenea, copiii sunt așteptați în taberele tematice „Provocarea verii” ale Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, care va organiza în cele 26 de filiale ateliere de lectură, pictură și alte activități educative. Va fi organizată inclusiv o tabără ecologică la Centrul Orășenesc al Tinerilor Naturaliști.

Taberele constante

O altă componentă importantă a programului municipal pentru organizarea odihnei de vară a copiilor sunt cele trei tabere constante din afara orașului. Este vorba despre „Alunelul” și „Poienița veselă” din comuna Ruseștii Noi și „Cireșarii” din orașul Vadul lui Vodă. Acolo sunt disponibile 6 650 de locuri, repartizate pe șapte schimburi.

Fiecare schimb durează 10 zile, iar copiii sunt cazați în tabără din prima până în ultima zi a sejurului. Între schimburi sunt prevăzute două zile pentru curățenie și dezinsecție. Primul schimb la tabăra „Cireșarii” va începe pe 2 iunie, iar la „Alunelul” și „Poienița veselă” – pe 6 iunie.

Programul taberelor include activități sportive, artistice și recreative, înviorare de dimineață, concursuri și spectacole organizate pe detașamente. În tabăra „Poienița veselă” copiii au acces și la bazin.

Andrei Pavaloi a declarat că, de regulă, primele și ultimele două schimburi sunt mai puțin solicitate, iar cele din mijloc sunt supraîncărcate. El a explicat că situația apare din cauza planificării tardive de către părinți a odihnei de vară în tabere și a solicitărilor concentrate pe aceleași perioade. De aceea, instituțiile au fost îndemnate să informeze părinții de la începutul lunii mai despre repartizarea pe ture, pentru a evita dezechilibrele în organizare.

Costurile biletelor și facilitățile oferite

Pentru taberele cu sejur de zi, costul integral al unui bilet pentru 15 zile este de 2 970 de lei, comparativ cu 2 850 de lei în anul 2025. Părinții achită doar 20% din preț, adică 594 de lei, restul fiind subvenționat de municipalitate. În cazul taberelor organizate în Școala auxiliară nr. 6 și Liceul pentru copiii cu deficiențe de văz, prețul este de 3 420 de lei și e acoperit integral din bugetul municipal. Din numărul total de copii din taberele cu sejur de zi, 15% vor beneficia de bilete gratis, adică 283 de copii.

Pentru taberele constante din afara orașului, costul integral este de 4 300 de lei. În total, 5 143 de bilete vor fi oferite la preț subvenționat, ceea ce înseamnă că părinții vor plăti 20% din costul total – 860 de lei. Totodată, 721 de copii vor beneficia de bilete gratuite. Biletele gratuite sunt destinate copiilor din familii social vulnerabile, orfanilor, celor cu dizabilități, copiilor veteranilor de război etc. Părinții trebuie să depună o solicitare la instituția de învățământ unde studiază copilul, iar repartizarea se face în baza dosarelor existente în școli.

De asemenea, vor fi puse în vânzare 786 de bilete la preț întreg în cele trei tabere constante. Șeful adjunct al Direcției generale educație, tineret și sport, Andrei Pavaloi, a precizat că legal un copil poate merge o singură dată în tabără cu achitarea a 20% din prețul integral. În cazul în care dorește să meargă încă o dată în același sezon estival, biletul se achită integral.

Reparații și infrastructura adaptată persoanelor cu dizabilități

Pentru pregătirea taberelor, din bugetul municipal au fost alocate 36,2 milioane de lei, inclusiv 4,5 milioane de lei pentru amenajarea și modernizarea infrastructurii. Andrei Pavaloi a menționat că municipalitatea continuă procesul de modernizare a taberelor constante și de adaptare a infrastructurii pentru copiii cu necesități speciale. În ultimii ani au fost alocate surse financiare pentru renovarea căsuțelor și adaptarea blocurilor sanitare destinate copiilor cu dizabilități.

În taberele cu sejur de zi, accesibilitatea este asigurată deoarece majoritatea instituțiilor educaționale au deja rampe și căi de acces adaptate. În taberele constante există căsuțe special amenajate, inclusiv grupuri sanitare adaptate pentru copiii cu mobilitate redusă.

Totodată, în cadrul taberei „Poienița Veselă” a fost inaugurat un nou bloc, iar sala de mese a fost extinsă. Municipalitatea planifică în continuare construcția unor noi spații de cazare și modernizarea infrastructurii existente.

Regulile de comportament și siguranța copiilor

La începutul fiecărui schimb, copiii sunt instruiți cu privire la regulile de comportament în tabără și la măsurile de siguranță care trebuie respectate pe durata sejurului. Personalul angajat are responsabilitate directă pentru viața și siguranța copiilor.

Produsele alimentare aduse de părinți sunt interzise, pentru a preveni eventualele cazuri de intoxicație alimentară. Activitatea taberelor este monitorizată permanent, iar personalul pedagogic și auxiliar este selectat și instruit special.

În taberele constante, directorii au obligația să angajeze personal calificat și să asigure instruirea pedagogică necesară. În majoritatea cazurilor, echipele de angajați sunt deja formate și participă anual la organizarea activităților de vară.

Cum poate fi obținut un bilet pentru tabără

Pentru obținerea unui bilet, părinții trebuie să depună o cerere la școala unde învață copilul, anexând copia actului de identitate al copilului, și să aștepte confirmarea din partea administrației instituției. Sondajul preliminar începe încă din luna februarie în instituțiile educaționale, informație care este trimisă ulterior la DGETS, iar repartizarea locurilor către instituțiile de învățământ are loc în luna aprilie. Autoritățile recomandă părinților să depună solicitările din timp, deoarece schimburile din mijlocul verii sunt cele mai solicitate și locurile se ocupă rapid.