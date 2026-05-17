Oamenii de cultură critică votul Moldovei la Eurovision: Nu are nicio scuză

Mai multe personalități din domeniul artei și culturii au reacționat după votul acordat de juriul din Republica Moldova României în finala Eurovision 2026. Mai exact, nemulțumirile au apărut după ce România a primit doar 3 puncte din partea juriului moldovean, iar Ucraina – niciun punct, în timp ce publicul a votat diferit.

Regizorul și directorul Teatrului Național „Mihai Eminescu” din Chișinău, Petru Hadîrcă, a venit cu o reacție pe Facebook după rezultatele votului juriului din Republica Moldova la Eurovision.

„Votul juriului de la Eurovision nu are nicio scuză, a fost lovitura de par dată nouă tuturor ca să ne dezbine, să ne taie măcar din aripi, picătura de dohot din butoiul de miere. România 3 puncte și Ucraina – 0? Nu sunt la prima dezamăgire cruntă, dar ceea ce mă doare este că astfel de persoane, printr-un vot, printr-o semnătură, rad și șterg eforturile a mii de oameni, iar uneori ei decid soarta celorlalți, soarta noastră… Și este și un semn: Să avem mare grijă cui încredințăm voturile noastre! (…)”, a scris Petru Hadârcă.

Și soprana Valentina Naforniță a comentat rezultatele, subliniind că muzica este percepută diferit de public și juriu, dar emoția transmisă rămâne aceeași.

„România a primit 12 puncte din partea publicului din Moldova. Juriul… a avut alte planuri. Uneori, milioane de oameni simt muzica într-un fel, iar câteva persoane dintr-o sală — în alt fel. Dar dragostea dintre oameni nu poate fi jurizată. Pentru noi, România rămâne de 12 puncte”, a scris soprana.

O reacție a avut și interpreta Nelly Ciobanu, artistă a poporului din Republica Moldova, care a declarat că România ar fi meritat punctajul maxim atât din considerente artistice, cât și morale.

„(…) Am privit și prestația Alexandrei și mi-a plăcut — asumată și concentrată la ce are de făcut. Fata asta și-a dus țara mai mult decât în finală, obținând un loc pe cinste chiar și fără cele 3 puncte oferite de juriul nostru. Ca specialist și interpret, care a fost și știe ce se întâmplă acolo, pot spune cu certitudine că trebuiau acordate 12 puncte Alexandrei, atât din punct de vedere tehnic, cât și moral, deoarece România tot timpul a fost cel mai mare susținător al nostru și era normal să ne susținem reciproc. Și, dacă ați observat, marea majoritate a țărilor participante la acest concurs își susțin vecinii, asta am înțeles-o și eu pe parcurs (…)”, a scris Nelly Ciobanu pe Facebook.

Și scriitoarea Maria Pilchin a criticat votul acordat Ucrainei de către juriul moldovean.

„Un alt aspect al problemei care trece dincolo de «profesionalism» muzical și cultural. «DISTINSUL» nostru juriu de la Eurovision nu i-o tremurat niciun dește când o dat TOȚI 0 puncte Ucrainei? 0 PUNCTE! Vecinii noștri mor ca voi să fiți profesioniști și comozi în fotolii, stimabililor”, a scris Maria Pilchin pe Facebook.

Juriul din Republica Moldova pentru finala Eurovision 2026 a fost constituit din șapte membri: Andrei Zapșa, director general adjunct pentru dezvoltare al Companiei „Teleradio-Moldova”; Pavel Orlov, interpret, finalist în etapa națională Eurovision 2026; Stanislav Goncear; Cătălina Solomac, interpretă, finalistă în etapa națională Eurovision 2026; Corina Caireac; Ilona Stepan, dirijor; Victoria Cușnir, realizatoare de emisiuni la Radio Chișinău.

După afișarea punctajului acordat de Republica Moldova, în spațiul public au apărut mai multe reacții în care oamenii și-au exprimat nemulțumirea față de punctele oferite României. Republica Moldova a acordat României 12 puncte la televot și 3 puncte din partea juriului, în total 15 puncte.

La rândul său, România a oferit Republicii Moldova 12 puncte la televot și 10 puncte din partea juriului, în total 22 de puncte.