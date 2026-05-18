Orhei: Ramiz Ansarov și Sergiu Aga merg în turul doi

CEC a procesat 33 din cele 34 de procese-verbale de la alegerile locale noi desfășurate duminică, 17 mai, în municipiul Orhei. Potrivit rezultatelor preliminare, candidatul independent Ramiz Ansarov s-a clasat pe primul loc, cu 22,98% din voturi, iar Sergiu Aga, candidatul Partidului „Liga Orașelor și Comunelor” (LOC), a acumulat 19,66%. Cei doi se vor confrunta în turul doi al alegerilor pentru funcția de primar.

Ramiz Ansarov a obținut 1.819 voturi, iar Sergiu Aga – 1.556 de voturi, transmite Știri.md.

Pe locul trei s-a clasat independentul Vasile Adașan, actualul președinte al raionului Orhei, cu 18,85% din sufragii (1.492 de voturi). Acesta este urmat de candidata independentă Diana Memeț, lector la Universitatea Tehnică, care a acumulat 15,60% (1.235 de voturi).

Candidatul PAS, Sergiu Stanciu, administratorul „Arenei Chișinău”, a obținut 14,68% din voturi (1.162 de sufragii), iar Stanislav Balan, candidatul PSRM, a acumulat 5,33% (422 de voturi).

Sergiu Pîslaru, candidatul Partidului Verde Ecologist, a obținut 2,40% (190 de voturi), iar independentul Andrei Don – 0,51% (40 de voturi).

În cursa electorală au rămas opt candidați, după ce Victor Perțu, candidatul Partidului „Democrația Acasă”, a fost exclus din alegeri.