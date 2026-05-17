Rezultate alegerilor din Taraclia: Un independent și candidata PSRM merg în turul doi

În orașul Taraclia va fi organizat turul doi al alegerilor pentru funcția de primar, după ce niciun candidat nu a obținut majoritatea voturilor în primul tur. Potrivit rezultatelor preliminare, după procesarea a 33 din cele 34 de procese verbale, cele mai multe voturi au fost acumulate de candidatul independent Alexandr Borimecicov și Ecaterina Iacobceac, candidata PSRM.

Alexandr Borimecicov a obținut 31,01% din voturi, adică 1.199 de sufragii, iar Ecaterina Iacobceac a acumulat 28,45% sau 1.100 de voturi.

Pe locul trei s-a clasat Andrei Lambru, candidatul PAS, cu 14,97% din voturi (579 de sufragii), urmat de independentul Vasile Gaidarji – 12,13% (469 de voturi).

Alți candidați au obținut rezultate sub 6%. Independenta Natalia Vasilevscaia a acumulat 5,15% (199 de voturi), independentul Nicolai Garanovschi – 4,29% (166 de voturi), iar Oleg Cosîh, candidatul PDCM, – 4,01% (155 de voturi).

Potrivit CEC, un candidat la funcția de primar este considerat ales dacă obține mai mult de jumătate din voturile valabil exprimate ale alegătorilor care s-au prezentat la urne. În cazul în care niciun candidat nu întrunește această condiție, în termen de două săptămâni este organizat al doilea tur de scrutin, la care participă primii doi candidați care au acumulat cele mai multe voturi în primul tur.

Datele publicate arată că au fost procesate 97,06% dintre procesele verbale.