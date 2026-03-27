Circa 60.000 de copii din Capitală au participat la o amplă acțiune de salubrizare

Aproximativ 60.000 de copii și circa 3.000 de părinți, alături de profesori, au participat astăzi, 27 martie, la o lecție educativă privind salubrizarea spațiului din preajma școlilor, dar și în alte spații verzi.

Potrivit primarului Capitalei, Ion Ceban, marea majoritate participanților la acțiunile de curățenie sunt elevi din clasele I–IV și V–XII.

„Este un număr impresionant de participanți care s-au implicat pe parcursul zilei de astăzi. Noi continuăm salubrizarea orașului și pe parcursul zilei de mâine, dar și campania în zilele care urmează”, a menționat Ion Ceban, precizând că împreună cu preturile și direcțiile, municipalitatea a asigurat pungi, mănuși și unelte de lucru.

„La Botanica, astăzi elevii au demonstrat că pot fi un exemplu pentru toți. Acțiunea de salubrizare s-a transformat într-o activitate utilă și plină de voie bună. Copiii au socializat și petrecut timpul împreună într-un mod plăcut. Apreciem fiecare implicare”, a mai adăugat edilul.

Și copii din sectorul Râșcani al Capitalei au dat dovadă spirit civic și implicare activă în acțiunea de salubrizare.

„A fost o mobilizare frumoasă, cu dorință de a face lucruri utile împreună. Timpul petrecut în aer liber a fost valorificat cu sens și responsabilitate. Mulțumim tuturor celor care s-au implicat”, a conchis Ion Ceban.