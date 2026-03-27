Scandalul cu studioul de balet din capitală ia amploare: O angajată se plânge că a muncit două luni pe gratis: „Să răspundă pentru fiecare leu”

Scandalul cu studioul de balet din capitală, care este acuzat de zeci de cliente că le-a tras pe sfoară, ia amploare. O fostă angajată se plânge că a muncit aproape două luni pe gratis. „Am crezut în promisiunile unei administrații care, în realitate, mă exploata. Nu mi-am primit salariul integral pentru noiembrie, iar pentru decembrie nu am primit absolut niciun leu. Inspectoratul de Stat al Muncii confirmă oficial că am fost privată de drepturile mele salariale. Statul a constatat ilegalitatea, dar administratorul continuă să ignore legea”, a scris Victoria Mușuc, într-o postare pe rețele.

„ROG DISTRIBUIRE LEVITA CHIȘINĂU: În spatele zâmbetului meu au stat luni de muncă neplătită.

Am decis să scriu această postare pentru că tăcerea nu mai este o opțiune. În timp ce clientele studioului Levita Chișinău depun deja plângeri pentru abonamente neonorate și bani pierduți, eu, cea care v-am întâmpinat cu drag la cursuri, trec printr-o umilință și mai mare.

Sunt o fostă angajată a studioului. Timp de aproape 3 luni, în toamna trecută, am pus tot sufletul în ceea ce am făcut, crezând în promisiunile unei administrații care, în realitate, mă exploata cu zâmbetul pe buze.

Adevărul meu, susținut de acte:

• Muncă pe gratis: Nu mi-am primit salariul integral pentru noiembrie, iar pentru luna decembrie nu am primit absolut niciun leu.

• Am dreptatea de partea mea: Nu sunt doar presupuneri. Dețin CONCLUZIA OFICIALĂ a Inspectoratului de Stat al Muncii, care confirmă oficial că am fost privată de drepturile mele salariale. Statul a constatat ilegalitatea, dar administratorul continuă să ignore legea.

• Indiferență totală: Mesajele mele rămân fără răspuns concret, doar promisiuni sau ignoranță. În timp ce studiourile se închid și voi, clientele, rămâneți cu credite la bănci, eu am rămas fără banii pentru care am muncit.

Este dureros să vezi cum un loc care promitea „grație și frumusețe” se dovedește a fi o schemă de exploatare. Noi am fost imaginea lor, am avut grijă de progresul vostru, iar la final am fost lăsate ca și cum munca noastră nu ar fi valorat nimic.

Susțin demersul clientelor care au depus deja plângeri! Este timpul ca administrația Levita să răspundă pentru fiecare leu luat de la oameni și pentru fiecare oră de muncă neplătită.

P.S.: Dacă mai sunt foste colege în această situație, nu vă temeți! Inspectoratul Muncii este primul pas, iar justiția va urma. Nu lăsați pe nimeni să vă fure munca și demnitatea”, a scris Victoria Mușuc.

Zeci de femei din Moldova se plâng că au fost trase pe sfoară de administrația unui studiou de balet din capitală. La scurt timp după ce au plătit abonamentele pe un an înainte, s-au pomenit că filialele studioului se închid una după alta, iar antrenorii pleacă și ei. „Suntem mai multe femei cu „bani în vânt”. Ne-am pricopsit cu un credit pe care îl achităm pentru a primi aer și… multe dezamăgiri”, au scris acestea, pe rețele.

De cealaltă parte, într-un mesaj video pe pagina Studioului, administratorul își cere scuze de la cliente și spune că motivul închiderii filialelor ar fi o „criză financiară serioasă”.