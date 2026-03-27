Primărița și viceprimarul din Durlești rămân în arest pentru încă 30 de zile

Primărița orașului Durlești, Eleonora Șaran, și viceprimarul orașului, Mihai Enachi, vor rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile. Instanța a admis demersul procurorilor privind prelungirea măsurii preventive în dosarul în care cei doi sunt vizați.

Decizia a fost pronunțată astăzi, 27 martie, după examinarea solicitării procurorilor de a prelungi arestul preventiv pentru încă 30 de zile.

„Procurorul a solicitat prelungirea măsurii preventive pentru 30 de zile. Practic, nu a venit cu nimic nou”, a spus avocatul primăriței înaintea ședinței de judecată, menționând că Eleonora Șaran pledează nevinovată și este dispusă să colaboreze cu ancheta.

La rândul său, avocatul viceprimarului a calificat argumentele acuzatorilor drept „formale” și „stereotipice”, susținând că nu există probe care să justifice menținerea arestului preventiv.

La sfârșitul lunii februarie, opt persoane, inclusiv conducerea orașului Durlești, au fost reținute într-un dosar de escrocherie cu terenuri. Potrivit anchetatorilor, primărița Eleonora Șaran și viceprimarul Mihai Enachi ar fi cumpărat terenuri la prețuri subevaluate și le-ar fi revândut ulterior la valori mult mai mari. Prejudiciul estimat în dosar este de aproximativ 15 milioane de lei.