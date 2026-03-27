Scandal la un studiou de balet din capitală: Zeci de cliente se plâng că după ce au achitat abonamentul, s-au închis filialele

Zeci de femei din Moldova se plâng că au fost trase pe sfoară de administrația unui studiou de balet din capitală. La scurt timp după ce au plătit abonamentele pe un an înainte, s-au pomenit că filialele studioului se închid una după alta, iar antrenorii pleacă și ei. „Suntem mai multe femei cu „bani în vânt”. Ne-am pricopsit cu un credit pe care îl achităm pentru a primi aer și… multe dezamăgiri”, au scris acestea, pe rețele.

„Știți deja că merg la antrenamente la studioul de dans Студия балета и растяжки В Кишиневе – Levita. Dar ce nu știți e că, acest studio e în plin scandal.

Nici eu nu știam.

Tot a început cu plecarea treptată a antrenorilor

Apoi s-a redus numărul de antrenamente.

Apoi se auzeau șoapte despre cum unele filiale s-au închis.

Apoi unele antrenoare au început a aduna contacte pentru activitatea lor independentă.

Apoi un mesaj foarte nevăzut pe ușă.

Și apoi, hop, nici o posibilitate de programare și mesaj:

Девочки, к сожалению, до конца этой недели в студии на Алеку Руссо тренировки отменяются

Абонементы продлим на соответствующее количество дней. Чтобы не выходить из ритма, временно предлагаем записываться на онлайн занятия, выбрав филиал „Онлайн-тренировки” в личном кабинете

Решаем некоторые организационные вопросы, надеемся на скорейший положительный исход. Будем держать вас в курсе. Спасибо за понимание…

Apoi apare așa un video și înțelegi ce înseamnă un management prost de afacere…

În final, ne adunăm mai multe femei cu „bani în vânt”, marți, ora 10:00, la filială de la Alecu Ruso, să chemăm poliția, televiziunea și să scriem petiție colectivă…

Nu este singura clientă care se plânge că a aruncat baniii în vânt. Și designera Diana Voevuțki și-a relatat experiența, într-o postare pe rețele:

Nu este singura clientă care se plânge că a aruncat baniii în vânt. Și designera Diana Voevuțki și-a relatat experiența, într-o postare pe rețele:

„Peripețiile unei femei ce se visa balerină

.. De micuță am visat să fiu balerină. La noi la școală, când eram în clasele primare, veniră profesori de la școlile de dansuri din Chișinău să caute elevi. Eu mă încadram perfect după parametri, doar că.. eram prea mică ca să fiu lăsată singură să vin la capitală.

Visul așa și a rămas un vis.

Acum câțiva ani auzisem că este o școală de balet pentru maturi. LEVITA. Și, știți cum se întâmplă de obicei- universul parcă te tot încearcă.

Într-un final, atrasă de publicitatea agresivă care mă tot bombănea, m-am înscris la lecția de probă.

De la lecție am ieșit cu ochii strălucind și siguranța că iaca-iaca mi se va îndeplini visul. Recunosc, deja mă vedeam pe scena dansatorilor amatori.

Nu m-a pus în gardă nici faptul că nu era posibilitatea de a achita lunar (doar plata integrală, fapt pentru care repede s-a solicitat și acceptat credit la o companie de microcreditare, cu care ei ar fi avut parteneriat), nici lipsa unui contract..

Așadar, am reușit să merg doar la vreo 12 lecții din cele peste 90 și au început problemele.

Peste o lună după ce m-am înscris la școală, filiala la care mergeam, fără niciun fel de explicații, s-a închis.

Apoi încă una. Și încă una.

Nu am primit careva explicații sau mesaje. De la Anna Comendant din postare am aflat că sunt foarte multe din cele care au avut de suferit. Doar în grupul de pe Viber sunt peste 45 persoane, dar în realitate suntem mult mai multe. Prejudiciul se ridică la sute de mii de lei (abonamentul meu costă peste 13 mii lei).

Ne-am pricopsit cu un credit pe care îl achităm pentru a primi aer și.. multe dezamăgiri.

Dumitru, administratorul, a venit cu un video cu explicații pline de păreri de rău, dar fără careva soluții. El este pur și simplu de negăsit.

Cel mai curios lucru în toată povestea asta e faptul că am avut discuții nu prea plăcute cu soțul, când a aflat despre credit, dar eu l-am asigurat că școala are reputație bună și că va fi totul bine.

Acum trebuie să recunosc că a avut dreptate el, omul care lucrează cu fărădelegile și care a simțit din start că istoria e cusută cu ață albă.

Și acum- de ce scriu postarea asta?

Pentru că școala rulează insistent publicitate în continuare, și tare n-aș vrea să mai sufere cineva.

Dar, sper să mai găsesc femei care au situații similare- înțeleg că nu ne va face nimeni dreptate- cei de la “Easy Credit” se spală pe mâini, căci ei au transferat banii școlii, iar noi- am rămas cu buzunarele pline de lecții care nu se mai fac…”

„1957 CLIENȚI activi “LEVITA”

Deja miroase a escrocherie de proporții.

Dacă cunoașteți pe cineva care a rămas cu ochii în soare în așteptarea orelor care nu se vor mai desfășura, etichetați-i, vă rog.

Se pare că pe seama noastră s-a făcut un profit uriaș…”, a mai scris Diana Voevuțki, în altă postare.

De cealaltă parte, într-un mesaj video pe pagina Studioului, administratorul își cere scuze de la cliente și spune că motivul închiderii filialelor ar fi o „criză financiară serioasă”.