Circa 70% din exporturile R. Moldova merg în UE

Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, a declarat că R. Moldova a înregistrat progrese accelerate în integrarea economică europeană, atât pe componenta legislativă, cât și pe cea digitală, iar mediul de afaceri este tot mai bine pregătit pentru alinierea la standardele Uniunii Europene.

Potrivit ministrului, unul dintre cele mai importante rezultate este armonizarea cadrului legislativ național cu acquis-ul comunitar, reducerea barierelor administrative și digitalizarea masivă a serviciilor publice. În prezent, peste 86% dintre serviciile destinate companiilor sunt disponibile online, prin platforma guvernamentală EVO, care devine infrastructura centrală a statului digital.

În plan economic, Moldova a avansat pe capitole-cheie de negociere, precum piața internă, competitivitatea, industria, fiscalitatea și standardizarea produselor.

Drept rezultat, aproape 70% din exporturile țării sunt direcționate către Uniunea Europeană, ceea ce demonstrează capacitatea tot mai mare a companiilor moldovenești de a respecta cerințele europene.

Pentru a sprijini mediul de afaceri, autoritățile implementează programe de instruire în conformitatea tehnică și normativă europeană, consolidează infrastructura națională a calității și oferă sprijin financiar și consultanță pentru modernizarea proceselor de producție.

Totodată, Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului urmează să fie transformată într-o Bancă de Dezvoltare, care va oferi finanțare orientată spre investiții durabile, inovare și tehnologizare, după modelul statelor UE.

Republica Moldova a făcut un pas important și pe dimensiunea financiară, devenind membru deplin al zonei SEPA, ceea ce reduce semnificativ costurile de tranzacționare pentru companii și facilitează accesul la piața financiară europeană.

În același timp, a fost lansată o nouă schemă de ajutor de stat regional pentru investiții, conform rigorilor UE, iar primele opt contracte semnate au mobilizat circa 925 de milioane de lei în industrii precum agro-procesarea, materialele de construcție și producerea mobilei.

În noiembrie 2025, Moldova a aderat la Convenția de Tranzit Comun și de Simplificare a Comerțului, măsură care reduce birocrația la frontieră pentru exportatori. De asemenea, țara a devenit parte a regimului Roam Like at Home, astfel că, din 1 ianuarie 2026, cetățenii vor beneficia de tarife de telefonie mobilă similare celor din țară pe teritoriul UE.

Pe componenta digitală, autoritățile au lansat procesul de recunoaștere mutuală a semnăturilor electronice cu Uniunea Europeană, esențial pentru comerțul electronic și afacerile transfrontaliere. Moldova participă la Programul Europa Digitală, a fost selectată în cadrul inițiativei EuroHPC (calcul de înaltă performanță) și este parte a Programului UE pentru Piața Unică, care facilitează accesul companiilor moldovenești pe piața europeană.

În domeniul infrastructurii calității, în 2025 au fost adoptate două Planuri de Acțiuni pentru implementarea recomandărilor europene în vederea inițierii negocierilor privind semnarea Acordului ACAA, care va permite recunoașterea conformității produselor industriale moldovenești pe piața UE.

Potrivit ministrului Dezvoltării Economice și Digitalizării, toate aceste realizări consolidează piața internă a Republicii Moldova și apropie ireversibil țara de standardele europene, cu beneficii directe atât pentru cetățeni, cât și pentru mediul de afaceri.