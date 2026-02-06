Circulația camioanelor și autobuzelor, sistată pe mai multe segmente ale traseului M5

Poliția a anunțat restricții temporare de circulație pentru camioane și autobuze pe mai multe porțiuni de drum național, din cauza condițiilor meteo nefavorabile și a carosabilului periculos. Măsura are scopul de a preveni producerea accidentelor rutiere și blocajele în trafic.

Restricțiile vizează mai multe intersecții importante ale traseului M-5, unde deplasarea vehiculelor de mare tonaj și a autobuzelor a fost sistată temporar.

Circulația este sistată pe următoarele sectoare:

– Traseul M-5, la intersecția cu drumul G-82.1, în apropierea satului Greblești, raionul Strășeni

– Traseul M-5, la intersecția cu drumul R-16, în zona satului Răuțel, raionul Fălești

– Traseul M-5, la intersecția cu drumul R-21, în localitatea Bravicea, raionul Călărași

– Traseul M-5, la intersecția cu drumul M-1, în zona sensului giratoriu Cricova

Polițiștii îndeamnă conducătorii auto să evite aceste porțiuni de drum, să opteze pentru rute alternative și să respecte indicațiile agenților de patrulare aflați în teren, până la îmbunătățirea condițiilor de circulație.

Camioanele și autobuzele sunt direcționate pe drumurile R6, R1 și R16.