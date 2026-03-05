Circulația la PTF Cimișchioi, închisă temporar. Care este motivul

Activitatea punctului de trecere a frontierei Cimișchioi este temporar restricționată astăzi, 5 martie, după ce autoritățile ucrainene au anunțat lucrări planificate de mentenanță la sistemele informaționale ale Serviciului Vamal în punctul Dolinskoe. Astfel, în intervalul 09:00–16:00, traversarea frontierei ar putea fi afectată, iar călătorii sunt îndemnați să aleagă alte puncte de trecere.

„Astăzi, 5 martie 2026, în intervalul 09:00 – 16:00, vor fi efectuate lucrări planificate de mentenanță la sistemele informaționale ale Serviciului Vamal al Ucrainei, în punctul de trecere Dolinskoe (Ucraina).

Pe durata desfășurării lucrărilor tehnice, activitatea punctului de trecere a frontierei de pe partea ucraineană va fi temporar sistată, fapt ce va determina restricționarea temporară a traversării și prin punctul de trecere a frontierei Cișmichioi, de pe partea Republicii Moldova.

⏱️ Intervalul indicat reprezintă o durată estimativă. În cazul în care lucrările vor fi finalizate mai devreme, vom reveni cu informații actualizate.

🛃 Pentru a evita eventuale întârzieri, autoritățile de control recomandă planificarea din timp a traversării frontierei sau optarea pentru următoarele PTF:

Vulcănești – Vinogradovka

Giurgiulești – Reni”, se arată într-un comunicat.