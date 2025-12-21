Circulația pe traseul Odesa – Reni, restabilită în ambele direcții după ce podul de peste Nistru a fost bombardat, acum 3 zile

Circulația pe traseul Odesa – Reni a fost restabilită integral în ambele direcții, anunță autoritățile din Ucraina.

Anunțul vine după ce, la 18 decembrie, podul de pe traseul Odesa–Reni, care asigură traversarea peste râul Nistru, a fost lovit de mai multe drone care transportau încărcătură explozibilă, iar drept urmare, circulația pe pod a fost sistată, zona fiind izolată pentru evaluarea situației și prevenirea oricăror riscuri suplimentare.

