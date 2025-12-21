O profesoară, întrebată, pe scenă, ce salariu are: Suntem văzuți drept niște sărăntoci. A fost umilitor

O profesoară de la un liceu din capitală a relatat, pe rețele, despre o situație umilitoare prin care a trecut, atunci când a fost întrebată, la un eveniment, ce salariu are. „În acel moment, cadoul s-a transformat în pomană, iar eu – un caz social expus public. Oare când vom ajunge la momentul când vom spune, cu mândrie, „sunt profesor” – fără să fim văzuți drept niște „sărăntoci”?”, s-a întrebat, retoric, Elena Vorotneac.

„SĂRACA!

La un eveniment monden am fost invitată pe scenă să primesc un cadou. Eram premiate mai multe femei din diverse profesii.

Când prezentatoarea a aflat că sunt profesoară, a urmat întrebarea spusă cu milă: „Vai… dar ce salariu aveți?”

Am spus suma automat. Abia după ce mi-am auzit propria voce în urechi am înțeles cum suna acel salariu pentru public.

În sală s-a făcut liniște.

„Săraca!”, a exclamat prezentatoarea.

În acel moment, cadoul s-a transformat în pomană, iar eu – un caz social expus public. Sincer, a fost umilitor. Nu doar pentru mine, ci și pentru felul în care este percepută educația.

Oare când vom ajunge la momentul când vom spune, cu mândrie, „sunt profesor” – fără să fim văzuți drept niște „sărăntoci”?

Când meseria noastră nu va mai fi asociată cu sărăcia, ci cu valoarea pe care o creează?

Respectul nu se oferă cu milă și pomeni.

Avem nevoie de salarii decente”, a scris, în postarea sa pe rețele, Elena Vorotneac, profesoară la Liceul Elena Alistar.