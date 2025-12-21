Cu cât va crește indemnizația unică la naștere, în 2026

Femeile care vor da naștere unui copil în 2026 vor avea parte de o indemnizație unică mai mare decât în anul curent. Suma crește la 21886 lei, începând cu 1 ianuarie. Decizia a fost aprobată de Guvern, în ședința din 17 decembrie 2025.

Astfel, Cabinetul de miniștri a aprobat proiectul pentru modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizațiilor adresate familiilor cu copii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1478/2002.

„Venim cu o noutate bună pentru familiile care planifică să dea naștere unui copil. Indemnizația unică la naștere crește și va constitui 21886 lei în anul 2026. Începând cu anul 2021 această indemnizație unică s-a dublat și ne propunem să o ajustănm în fiecare an, ca să venim cu suport pentru familiile care dau naștere unui copil”, a menționat ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru.