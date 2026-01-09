Circulație în condiții de iarnă: Drumarii, mobilizați pe traseele naționale

Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță că, pe fondul condițiilor meteo nefavorabile înregistrate la nivel național, echipele de drumari au intervenit fără întrerupere pe parcursul nopții pentru îmbunătățirea condițiilor de trafic și asigurarea siguranței rutiere.

În total, 271 de utilaje speciale și 263 de muncitori rutieri au fost mobilizați și au acționat în regim nonstop pe întreaga rețea de drumuri naționale, cu prioritate pe sectoarele unde circulația s-a desfășurat cu dificultate, pe tronsoanele expuse viscolirii și înzăpezirii, precum și în zonele cu pante și curbe periculoase.

Intervențiile au inclus lucrări de deszăpezire, patrulare și combatere a lunecușului, fiind reluate ori de câte ori evoluția vremii a impus acest lucru. Întreprinderile teritoriale S.A. „Drumuri” au acționat în toate raioanele țării, inclusiv pe trasee precum M5 Frontiera cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – frontiera cu Ucraina, R7/R14 Drochia – Costești – frontiera cu România, G17/G16 Târnova – Mihăileni – Râșcani – R7, G54/R16 Răuțel – Pompa – Glinjeni – Catranâc – R16 și G112/R2 Țânțăreni – Geamăna – Nicolaevca – G110.

În perioada menționată, pe drumurile naționale au fost răspândite peste 2.434 tone de sare tehnică și aproximativ 331 de tone de material antiderapant.

La această oră, circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă pe întreg teritoriul țării. Partea carosabilă este umedă, iar pe alocuri e înzăpezită. Drumarii rămân mobilizați și în această dimineață, continuând monitorizarea rețelei de drumuri și intervențiile necesare pentru siguranța traficului.

Reprezentanții administrației drumurilor adresează mulțumiri echipelor din teren pentru activitatea desfășurată și fac apel către participanții la trafic să dea dovadă de responsabilitate și prudență sporită, respectând indicațiile și munca drumarilor.