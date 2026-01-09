10 localități, fără curent electric din cauza viscolului

Peste 4.200 de consumatori din 10 localități ale Republicii Moldova au rămas fără energie electrică peste noapte în urma condițiilor meteo nefavorabile, a anunțat Ministerul Energiei.

Potrivit autorităților, avariile au fost provocate de intensificările vântului și ninsorile abundente. Echipele de intervenție ale operatorilor SA „Premier Energy Distribution” și SA „RED-Nord” sunt mobilizate pe teren pentru remedierea defecțiunilor. În total, aproximativ 43 de brigăzi sunt pregătite să intervină pentru a restabili alimentarea cu energie electrică și a reduce disconfortul populației.

Ministerul Energiei precizează că, pentru perioada începând cu ora 16:00 și până vineri, 9 ianuarie, ora 12:00, este în vigoare un Cod galben de intensificări ale vântului și ninsori abundente. În acest context, autoritățile monitorizează situația și colaborează cu instituțiile responsabile pentru a preveni riscurile și a asigura furnizarea serviciului public de energie electrică.

„Pentru siguranța personală, este recomandată respectarea următoarelor reguli de securitate:

– Nu atingeți firele căzute sau care atârnă pe clădiri sau copaci

– Delimitați zona unde se află conductorul rupt și nu permiteți accesul persoanelor sau animalelor.

– Nu interveniți în instalațiile electrice!

– Instruiți copiii să nu se apropie de cabluri și să anunțe un adult.

– Anunțați imediat orice incident la operatorii sistemului de distribuție a energiei electrice”, notează instituția.