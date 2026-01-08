Stefanco: Se vor scumpi abonamentele, după roamingul „gratuit” în UE. O să plângem și o să plătim

Deputatul Partidului „Democrație Acasă”, Sergiu Stefanco, afirmă că eliminarea tarifelor de roaming în Uniunea Europeană va duce, în realitate, la scumpirea abonamentelor de telefonie mobilă. Potrivit acestuia, operatorii vor majora prețurile începând cu 1 februarie. „Kenții în frunte cu Grosu, au mai dat un tun. Au amăgit oamenii, au băgat o catletă pe gâtul moldovenilor”, a declarat acesta, într-un live pe rețelele de socializare.

Potrivit lui Stefanco, la ultima ședință a Parlamentului, președintele legislativului, Igor Grosu, a anunțat că, începând cu 1 ianuarie, moldovenii vor beneficia de telefonie și internet mobil în UE fără costuri suplimentare. Deputatul afirmă însă că experiența sa personală arată contrariul.

„La ultima ședință a Parlamentului, Grosu iese la tribună, se ridică în picioare și face un anunț important: de la 1 ianuarie, cetățenii vor avea roaming sau telefonie mobilă fără taxe suplimentare în Uniunea Europeană.

Am fost la rude în Italia, la cumnată. Stau pe data de 1 ianuarie, mă uit – gata, am telefonie. Când mă uit mai atent, văd că îmi duc din bani, îmi duc din gigabiții de internet. Ca să ai internet sau telefonie în Uniunea Europeană „gratis”, trebuie să mărești abonamentul. Și nu toate abonamentele au asemenea privilegii sau costuri fără tarife suplimentare, așa cum zicea Grosu.

Vin acasă, stau la masă cu rudele. Sunt două rude mai în vârstă, care nu pleacă nicăieri în străinătate, și mi se plâng. Zic: „Uite că de la 1 februarie se mărește abonamentul.”

„Dar de ce se mărește abonamentul?”

„Păi, ca să avem minute și internet gratis în Europa.”

„Și cu cât se mărește?”

„Păi, de la 50 de lei, cât era abonamentul, se mărește la 80 de lei.”

Zic: „Dar tu te duci în Europa?”

„Nu.”

„Păi atunci de ce să plătești abonamentul?”

Și atunci am înțeles că băieții ăștia șmecheri, kenții în frunte cu Grosu, au mai dat un tun de câteva zeci de milioane pe lună. Au mărit, de la 1 februarie, abonamentele la toți, absolut la toți.

Deci, până la urmă, ceea ce ziceau ei – că vom avea telefonie și internet fără tarife suplimentare – nu prea este așa.

Au amăgit oamenii, au băgat o „catletă” pe gâtul moldovenilor. Cum a zis Vasile Costiuc: „O să plângem și o să plătim”, a declarat Stefanco.

Până la această oră, autoritățile și operatorii de telefonie mobilă nu au venit cu o reacție oficială la acuzațiile lansate de Sergiu Stefanco.

Anterior, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a precizat, într-un comunicat de presă, că noul acord „Roam Like at Home” (RLAH) înseamnă că apelurile, SMS-urile și internetul mobil nu vor mai costa extra în roaming.

„Din 1 ianuarie, cetățenii Republicii Moldova care călătoresc în Uniunea Europeană – precum și cetățenii UE care vizitează Moldova – pot utiliza serviciile de telefonie mobilă, la aceleași tarife ca acasă.

Astfel, comunicarea va fi mai ușoară și mai ieftină, iar accesul la servicii digitale în străinătate – mai simplu și mai sigur.

Operatorii de telefonie mobilă din Republica Moldova vor adapta serviciile disponibile, la tarife similare cu cele naționale, pentru a putea călători fără griji în spațiul european, beneficiind de internet și apeluri mult mai accesibile”, se arată în comunicatul instituției.