Haos pe șosele din cauza vremii: Salvatorii au intervenit în zeci de cazuri

Salvatorii și pompierii din întreaga țară au intervenit în 88 de situații de urgență în ultimele 24 de ore, pe fondul condițiilor meteorologice nefavorabile. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), cele mai multe intervenții — 33 de cazuri, au vizat tractarea și deblocarea mijloacelor de transport rămase în dificultate, în special din cauza ghețușului și a drumurilor alunecoase.

Responsabilii IGSU menționează că, în localitatea Hăsnășenii Mari, raionul Drochia, salvatorii au intervenit pentru deblocarea unei ambulanțe care se deplasa spre un pacient și a derapat de pe carosabil. Un caz similar a fost înregistrat în localitatea Susleni, raionul Orhei, unde o ambulanță cu pacient a fost tractată de echipele de intervenție.

Totodată, la Ialoveni, mai multe unități de transport, inclusiv două autobuze, un camion și patru automobile, au avut nevoie de suport pentru a-și continua deplasarea. În localitatea Nicoreni, raionul Drochia, salvatorii au deblocat 10 automobile, iar în satul Zăicani, raionul Râșcani, au fost tractate alte trei autovehicule.

Intervenții similare au avut loc și în raioanele Glodeni, Sângerei, Ocnița, Edineț, precum și în municipiul Chișinău.

IGSU precizează că, în urma acestor situații, nicio persoană nu a avut de suferit. Autoritățile continuă monitorizarea și intervențiile pe traseele din țară, iar cetățenii sunt îndemnați la responsabilitate maximă.

În caz de situații de risc, populația este rugată să apeleze la Serviciul unic de urgență 112.

Știri.md amintește că Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod Galben de polei și ghețuș, valabil până pe 9 ianuarie, ora 14:00. Pentru siguranța participanților la trafic, polițiștii au îndemnat conducătorii auto să adapteze viteza, să evite manevrele neasigurate și să păstreze o distanță de siguranță între mașini.