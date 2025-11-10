Inflația în R. Moldova: Prețurile medii de consum au crescut cu 0,6% în octombrie

În octombrie 2025, comparativ cu luna precedentă, prețurile medii de consum în Republica Moldova au înregistrat o creștere de peste 0,6%.

Datele au fost furnizate de Biroul Național de Statistică.

Principalele contribuții au venit de la:

Produse alimentare – +1,0%, majorând inflația cu aproximativ 0,4%. Cele mai semnificative creșteri s-au înregistrat la ouă (+8,0%), legume (+6,8%), lapte și produse lactate (+0,8%) și ulei vegetal (+0,7%), în timp ce fructele proaspete s-au ieftinit cu circa 1,1%.

Bunuri nealimentare – +0,2%, contribuind cu circa 0,1% la inflația lunară. Creșteri notabile au fost înregistrate la cărbune de pământ (+2,6%), confecții (+0,8%), încălțăminte (+0,7%) și materiale de construcții (+0,4%), în timp ce prețurile la benzină (-2,4%), gaz lichefiat (-2,0%) și motorină (-1,2%) au scăzut.

Servicii prestate populației – +0,8%, cu contribuție de peste 0,2%. S-au majorat prețurile la serviciile de alimentație publică (+5,3%) și la apa rece și canalizare (+1,9%), iar transportul de pasageri a înregistrat o scădere de 0,9%, inclusiv la transportul aerian (-3,6%).

Inflația de la începutul anului și anuală

Comparativ cu decembrie 2024, prețurile medii de consum au crescut cu 5,6%, inclusiv la produse alimentare (+5,7%), mărfuri nealimentare (+1,9%) și servicii (+10,5%).

Pe ultimele 12 luni (octombrie 2024 – octombrie 2025), inflația anuală a fost de aproximativ 7,0%, cu 6,8% la produsele alimentare, 2,5% la bunurile nealimentare și 13,8% la serviciile prestate populației.

Comparativ internațional

Rata inflației lunare în octombrie 2025 (0,6%) se situează la același nivel cu Georgia, fiind sub nivelul înregistrat în Turcia (2,6%), dar peste cel din Cipru, Croația, Islanda, Cehia (0,5%), Polonia (0,1%), Slovenia și Estonia (0,0%) sau Macedonia de Nord (-0,2%).

Evoluția indicelui prețurilor de consum între 2015 și 2025 poate fi urmărită printr-un tablou de bord interactiv disponibil pe pagina Băncii Naționale a Moldovei, care permite analiza dinamică a datelor după ani, luni și categorii de bunuri și servicii.