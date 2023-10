CNAM: Costul poliței de asigurare medicală obligatorie nu se va schimba

Costul poliței de asigurare medicală obligatorie nu se va schimba anul viitor. Aceasta va rămâne la prețul de 12.636 de lei. De asemenea, rămân în vigoare și facilitățile dacă polița va fi procurată în primele trei luni ale anului. În funcție de categoria beneficiarului, aceasta va costa între 1.014 și 4.056 de lei.

„Va rămâne nouă procente cuantumul primei de asigurare obligatorie în mărime procentuală, din salariu și alte recompense, și mărimea primei de asigurare obligatorie de asistență medicală integrală va fi de 12.636 de lei”, a declarat Ion Dodon, director general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), transmite Știri.md.

Majoritatea oamenilor cu care am discutat spun că polița de asigurare le este de ajutor.

„Mă adresez la medic, e totul ok, în spital am stat și m-a ajutat foarte mult. Eu sunt angajată la o întreprindere de stat și deja acolo achit 9 procente din salariu, e tot ok, sunt mulțumită.”;

„- Poliță de asigurare aveți? – Sigur că am. – Și o procurați? – Nu, mi-o ia din salariu. – E bine că o aveți, vă ajută? – Nu am ajuns să o folosesc, nu știu ajută, nu ajută.”;

„- Mergem la clinică privată. – Aveți poliță de asigurare? – Momentan nu, în Chișinău nu, pentru că locuim în altă țară. – De ce aici și nu acolo unde locuiți? – Pentru că avem profesioniști buni, avem doctori buni.”;

„Eu am întâlnit plusuri din asta, când nu aveam, trebuia să achit totul, adică e spre bine.”

Astfel, pentru a evita presiunea financiară asupra persoanelor care nu s-au asigurat în mod individual, răspunderea contravențională pentru neachitarea în termen, adică până la 31 martie, a primelor de asigurare, a fost exclusă.

Potrivit CNAM, pentru anul viitor, Fondul Asigurărilor Obligatorii de Asistență Medicală este planificat la nivelul de 14,5 miliarde de lei, atât la venituri, cât și la cheltuieli.

Cei mai mulți bani, potrivit instituției, vor fi prevăzuți pentru creșterile salariale ale lucrătorilor medicali, pentru extinderea listei medicamentelor compensate sau pentru tratamentul accidentelor vasculare cerebrale.

