Aproape 40 de milioane de lei pentru victimele violenței, dar accesul rămâne fragil

Ministerul Muncii și Protecției Sociale a anunțat o alocare de aproape 40 de milioane de lei în 2025, fonduri destinate salvării și sprijinirii persoanelor victime ale violenței. Resursele provin atât din bugetul public, cât și de la partenerii de dezvoltare, ceea ce reflectă un angajament real față de combaterea violenței și reconstruirea încrederii în sprijinul social.

Printre realizări se numără inaugurarea Serviciului social „Magnolia”, un adăpost modern cu capacitate de 28 de locuri pentru femei și copii afectați de agresiune domestică, inclusiv persoane cu dizabilități. Noul centru este echipat și renovat conform standardelor europene, un semnal că infrastructura de sprijin începe să capete contur.

Ministerul anunță alte trei centre similare, care urmează să fie deschise până la finalul anului în regiunile Centru, Sud și Sud-Est, cu o capacitate totală estimată de circa 75 de locuri. Extinderea rețelei este un pas binevenit într-o perioadă în care violența domestică rămâne o realitate alarmantă.

Cu toate acestea, serviciile specializate sunt încă insuficiente, iar acoperirea geografică rămâne fragmentată. Multe victime rămân invizibile, iar capacitatea sistemului de a identifica și sprijini cazurile din zone rurale sau vulnerabile este limitată.

Authoritățile proclamă lupta împotriva violenței o prioritate națională și promit continuarea investițiilor. Dar fără o strategie coerentă de prevenire, formare profesională și coordonare interinstituțională, fondurile riscă să fie doar picături într-un ocean de nevoi nerezolvate.

Rămâne de văzut dacă mobilizarea financiară va produce transformări reale. Pentru ca aceste resurse să conteze cu adevărat, este nevoie de implicare continuă, transparență și evaluare a impactului asupra vieților celor vulnerabili.