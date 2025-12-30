Social
Cod Galben de vânt puternic în Moldova
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod Galben de intensificări ale vântului, valabil începând de marți, 30 decembrie, ora 20:00, până miercuri, 31 decembrie, ora 17:00.
Potrivit meteorologilor, în intervalul menționat se prevăd intensificări ale vântului din nord-vest, cu rafale ce pot atinge viteze de 15-18 metri pe secundă.
Zonele afectate sunt indicate pe harta oficială publicată de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, unde cea mai mare parte a teritoriului R. Moldova se află sub incidența avertizării.
Riscuri:
- Căderea copacilor și a crengilor, cu risc de avariere a automobilelor și clădirilor;
- Deteriorarea acoperișurilor, panourilor publicitare și construcțiilor ușoare;
- Avarii la rețelele electrice și de telecomunicații, cu posibile întreruperi de curent;
- Reducerea vizibilității în trafic, din cauza prafului, resturilor sau zăpezii spulberate;
- Îngreunarea circulației rutiere, în special pe drumurile naționale și în zonele deschise;
- Creșterea riscului de accidente pentru șoferi și pietoni.
Recomandări
Dacă sunteți acasă:
- evitați apropierea de ferestre;
- asigurați obiectele ușoare de pe balcoane (ghivece, mobilier, decorațiuni);
- parcați automobilele departe de copaci sau stâlpi.
Dacă sunteți în stradă:
- ocoliți copacii, panourile publicitare și construcțiile vechi;
- nu staționați sub fire electrice sau stâlpi;
- adăpostiți-vă rapid în clădiri solide.
Dacă sunteți la volan:
- reduceți viteza și măriți distanța de siguranță;
- evitați oprirea în zone cu copaci sau construcții instabile;
- dacă vântul devine foarte puternic, opriți în locuri sigure.
- dacă furtuna vă surprinde în aer liber, nu rămâneți în automobil dacă există risc de cădere a copacilor sau a altor obiecte — căutați un adăpost sigur.