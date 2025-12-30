Rodii toxice la frontieră: peste două tone, distruse de ANSA

Un lot de peste două tone de rodii importate a fost reținut și distrus de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, după ce analizele de laborator au indicat depășiri periculoase ale limitelor admisibile de pesticide. Este vorba despre 2.080 de kilograme de fructe care prezentau un nivel excesiv de Pirimetanil, un fungicid utilizat în agricultură, dar care, peste pragurile legale, poate deveni un risc real pentru sănătatea consumatorilor.

Probele au fost prelevate în cadrul controlului oficial efectuat la Postul de inspecție la frontieră Leușeni, una dintre principalele porți de intrare a produselor alimentare în Republica Moldova. Verificările fac parte din procedurile standard de monitorizare a siguranței alimentare, aplicate în special produselor de origine vegetală importate din state terțe.

Potrivit ANSA, lotul a fost imediat sigilat, retras din circuitul comercial și nimicit sub supravegherea inspectorilor instituției. Autoritatea subliniază că niciun kilogram din aceste rodii nu a ajuns pe rafturile magazinelor sau la consumatorul final, prevenind astfel un posibil risc major pentru sănătatea publică.

Specialiștii avertizează că reziduurile de pesticide nu pot fi eliminate prin spălare, curățare sau preparare termică. Odată ce limita maximă admisibilă este depășită, produsul devine impropriu consumului, indiferent de modul în care este pregătit. Expunerea repetată la astfel de substanțe este asociată cu efecte negative asupra sistemului endocrin și hepatic, dar și cu alte riscuri pe termen lung.

Cazul readuce în atenție importanța controalelor la frontieră și a vigilenței instituțiilor de stat în contextul volumului mare de produse alimentare importate. ANSA anunță că va continua monitorizarea strictă a fructelor și legumelor provenite din import, insistând asupra respectării standardelor de siguranță alimentară și a protejării sănătății consumatorilor din Republica Moldova.