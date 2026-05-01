Coletul și scrisoarea lui Ozerov pentru Guțul, refuzate la Penitenciarul nr. 13

Ambasada Rusiei la Chișinău acuză administrația Penitenciarului nr. 13 că a refuzat să primească un colet destinat bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, transmis de ambasadorul agreat al Federației Ruse, Oleg Ozerov. Misiunea diplomatică susține că decizia ar avea o conotație politică, în timp ce Administrația Națională a Penitenciarelor afirmă că refuzul are la bază prevederi legale și procedurale.

Potrivit Ambasadei Rusiei, coletul a fost trimis pe 30 aprilie și conținea produse alimentare, literatură și o scrisoare personală din partea diplomatului adresată Evgheniei Guțul.

Într-un comunicat, misiunea diplomatică și-a exprimat nemulțumirea față de decizia conducerii Penitenciarului nr. 13, calificând refuzul drept un obstacol administrativ cu motivație politică și susținând că gestul avea un caracter exclusiv umanitar.

Totodată, Ambasada Rusiei a făcut publică scrisoarea transmisă de Oleg Ozerov, afirmând că speră ca mesajul să ajungă la destinatar prin intermediul atenției publice.

Reprezentanții misiunii diplomatice și-au exprimat, de asemenea, speranța că pe viitor va fi asigurat accesul la mijloacele de comunicare, în conformitate cu standardele internaționale.

Administrația Națională a Penitenciarelor a respins acuzațiile și a explicat că refuzul se bazează pe prevederile Codului de executare.

Potrivit instituției, legislația prevede că o persoană condamnată poate primi un singur colet pe săptămână, iar Evghenia Guțul ar fi beneficiat deja de acest drept în perioada de referință.

ANP a subliniat că primirea unui colet suplimentar nu are temei legal, indiferent de identitatea expeditorului, și a respins ferm orice insinuare privind o eventuală motivație politică.

Instituția a precizat că personalul penitenciar acționează în strictă conformitate cu legislația națională și standardele internaționale.

Nu este prima tentativă a Ambasadei Rusiei de a lua legătura cu Evghenia Guțul.

Pe 17 aprilie, misiunea diplomatică a criticat decizia autorităților moldovene de a nu-i permite ambasadorului Oleg Ozerov să o viziteze pe bașcană, susținând că solicitarea avea un caracter umanitar și acuzând autoritățile de la Chișinău de aplicarea unor duble standarde.

Anterior, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că autoritățile au procedat corect în acest caz.

Potrivit lui Grosu, un diplomat neacreditat ar fi încercat, prin acțiuni provocatoare, să viziteze o persoană condamnată pentru implicare în imixtiuni ale statului pe care îl reprezintă în procesele politice și electorale din Republica Moldova.

Evghenia Guțul se află în arest preventiv la Penitenciarul nr. 13, după ce, pe 5 august 2025, a fost condamnată în prima instanță la șapte ani de închisoare pentru complicitate la finanțarea fostului Partid „Șor”, declarat neconstituțional.

Sentința a fost contestată, iar Curtea de Apel urmează să se pronunțe asupra cauzei pe 28 mai.