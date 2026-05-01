Șeful SIS: Alexandru Balan nu a fost extrădat, ci a plecat de bunăvoie în Belarus

Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Balan, nu a fost extrădat în Belarus, ci a ales să plece de bunăvoie în această țară, susține directorul SIS, Alexandru Musteața. Potrivit lui, Balan era informat că este solicitat de partea belarusă și și-a dat acordul să plece, recunoscându-și vina în dosarul penal în care era vizat pentru divulgarea informațiilor secrete.

„Alexandru Balan s-a dus de bunăvoie în Belarus. Nu a fost un proces de extrădare din Moldova în Belarus. Noi nu avem relații procesual-penale prin care persoana să fie extrădată. El a plecat de bunăvoie. Era informat că belarușii îl cer, și-a dat acordul și s-a dus singur în Belarus. Ca să poată merge acolo, și-a recunoscut faptele. El și-a recunoscut faptele incriminate în dosarul penal privind divulgarea informațiilor secrete”, a declarat directorul SIS în cadrul emisiunii „În Profunzime” de la Pro TV Chișinău

Șeful SIS a subliniat că Alexandru Balan nu mai avea acces la informații clasificate ale instituției încă din anul 2019. Mai mult, el a precizat că reformele implementate în ultimii ani exclud scenariul unor noi trădători în cadrul instituției.

„Din 2019, Alexandru Balan nu mai are acces la informații din cadrul SIS. În același timp, din 2022 SIS a pornit un proces amplu de reformă. Am avut și un proces de reformă internă. SIS de azi este complet diferit de SIS din 2019 din care el a plecat. Este un Serviciu reformat, occidental, care lucrează după standarde europene. Avem un proces de securitate internă reformat. Un proces prin care facem o scanare detaliată a fiecărui ofițer”, a mai spus Alexandru Musteața.

Alexandru Balan, condamnat pentru tentativă de divulgare a secretului de stat, a fost grațiat pentru a fi transferat în Belarus în cadrul unui schimb internațional de persoane. În operațiune au fost implicate Moldova, Rusia, SUA, Polonia, Belarus și România. În urma schimbului, doi ofițeri ai SIS au revenit în Moldova.