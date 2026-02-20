Comerțul exterior al regiunii transnistrene s-a redus cu aproape o treime anul trecut

În 2025, volumul comerțului exterior al regiunii transnistrene a constituit 1,728 miliarde de dolari, cu 29% mai puțin decât în anul precedent. Datele au fost prezentate în cadrul ședinței colegiului „comitetului vamal”, la care a participat și liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, transmite corespondentul IPN de pe malul stâng al Nistrului.

Potrivit raportului prezentat, exporturile s-au redus cu 40%, ajungând la 436 de milioane de dolari, iar importurile au scăzut cu 24%, atingând 1,292 miliarde de dolari. În statistici se menționează separat că, fără a lua în calcul importul de gaze și exportul de energie electrică, reducerea comerțului exterior a fost de aproximativ 18%.

Cea mai semnificativă scădere a exporturilor a fost înregistrată la produsele din domeniul energetic și combustibili (-94%), produsele industriei chimice (-59%) și metale (-38%). În ceea ce privește importurile, pe lângă reducerea livrărilor de gaze (-31%), s-a înregistrat o scădere a importului de metale, produse energetice, produse chimice și ceramică.

În structura comerțului exterior, potrivit datelor „comitetului vamal” al regiunii, 27% revine țărilor din Uniunea Europeană, 10% – statelor din CSI și 63% – altor țări. Administrația regiunii menționează „printre cei mai importanți parteneri comerciali Republica Moldova” (22% din volumul comerțului), România (13%) și Rusia (8%). În 2025, activități de comerț exterior au desfășurat 307 întreprinderi exportatoare și 719 importatoare.

La Tiraspol s-a mai declarat că întreprinderile din regiune au înregistrat pierderi de 13,2 milioane de dolari din cauza plății taxelor vamale către autoritățile constituționale ale Republicii Moldova.

În același timp, datele autorităților de pe malul drept oferă o imagine diferită a structurii comerțului. Potrivit Biroului Politici de Reintegrare, în 2025 agenții economici de pe malul stâng și din Bender au plătit în bugetul Moldovei 166,7 milioane de lei (aproximativ 9,8 milioane de dolari) taxe vamale pentru importul de bunuri. Noul regim vamal pentru companiile din regiune este în vigoare din 1 ianuarie 2024.

O situație similară se înregistrează și în privința exporturilor. Potrivit Biroului de reintegrare, care citează Serviciul Vamal, la sfârșitul anului 2025, 71% din exporturile de bunuri de pe malul stâng erau destinate pieței Uniunii Europene, iar ponderea importurilor din țările UE a fost de 48%. Principalele destinații ale exporturilor au fost România, Polonia și Italia.