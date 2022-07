Comisia Europeană încearcă să înlocuiască gazul rusesc cu cel din Azerbaidjan

Luni, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, călătorește la Baku pentru a căuta mai multe gaze naturale din Azerbaidjan, a declarat executivul Uniunii Europene, în timp ce UE încearcă să-și reducă dependența de energia rusă, notează Reuters.

„Pe fondul utilizării continue de către Rusia a surselor sale de energie ca o armă, diversificarea importurilor noastre de energie este o prioritate pentru UE. Președinta von der Leyen și comisarul (european pentru energie) Kadri Simson se vor afla mâine în Azerbaidjan pentru a consolida și mai mult cooperarea”, a transmis duminică seara oficiul de presă al executivului comunitar într-un mesaj pe Twitter.

Amid Russia’s continued weaponisation of its energy supplies, diversification of our energy imports is a priority for the EU.

President @vonderleyen and Commissioner @KadriSimson will be tomorrow in Azerbaijan to further strengthen the 🇪🇺🇦🇿 cooperation.#REPowerEU

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) July 17, 2022