Compania ExxonMobil caută să exploateze bogățiile de gaze din Guyana, cel mai nou exportator de țiței din lume

După ce și-a sporit producția de petrol la peste 500.000 de barili pe zi în cinci ani, cel mai nou exportator de țiței din lume, Guyana, caută să își dezvolte și resursele semnificative de gaze naturale, scrie oilprice.com. ExxonMobil, al cărui consorțiu pompează în prezent tot țițeiul din Guyana, se poziționează pentru a explora și a înțelege rezervele de gaze naturale din această țară în acest an. Guvernul Guyanei și supermajorul american încearcă să stabilească un calendar pentru a dezvolta o parte din resursele de gaz din partea de est a blocului Stabroek, operat de Exxon. Se crede că partea estică a blocului are un conținut mai mare de gaze decât partea vestică, unde se află proiectele petroliere în exploatare ale Exxon.

Guyana dorește să avanseze în industria sa de explorare și producție de gaze cât mai curând, având în vedere campania de reducere la zero a emisiilor la nivel mondial și apelurile pentru renunțarea la combustibilii fosili.

Alături de proiectele de producție de petrol, explorarea și dezvoltarea gazelor naturale reprezintă o prioritate cheie atât pentru ExxonMobil, cât și pentru guvernul Guyanei, au declarat în interviurile acordate săptămâna trecută de către directorii de top ai companiei și de către oficiali guvernamentali în cadrul Energy Intelligence.

“Între activitatea de explorare și evaluare, iar apoi activitatea de concept pe care o desfășurăm, vom avea o idee mai clară despre calendarul de dezvoltare a gazelor în jurul sfârșitului acestui an”, a declarat președintele ExxonMobil Guyana, Alistair Routledge, pentru Energy Intelligence. Vicepreședintele Guyanei, Bharrat Jagdeo, a declarat: “Prima prioritate acum este de a purta această discuție cu Exxon cu privire la dezvoltare”, volumele și calendarul aprovizionării cu gaz. 11 miliarde de barili de petrol Din cauza urgenței de a aduce gazele naturale pe piețe în timp ce cererea de gaze este încă în creștere, “Avem nevoie ca ei să ne împărtășească opinia că aceste resurse trebuie dezvoltate, și dezvoltate urgent, din cauza acestui calendar”, a declarat Jadgeo pentru Energy Intelligence, referindu-se la Exxon. Guyana a devenit un punct fierbinte pentru explorarea și dezvoltarea petrolului în ultimii ani, după ce Exxon a descoperit peste 11 miliarde de barili de petrol echivalent în largul țării sud-americane. Exxon, în fruntea unui consorțiu cu compania americană Hess Corporation, produce în prezent tot țițeiul din Guyana – cea mai nouă națiune producătoare de petrol din lume. Producția totală de petrol din primele trei proiecte din blocul Stabroek este în prezent de peste 550.000 de barili pe zi (bpd) și se așteaptă să ajungă la peste 600.000 de bpd în cursul acestui an, potrivit Exxon. Cel mai recent proiect al Exxon, Payara, precum și proiectele Liza Phase 1 și Liza Phase 2, sunt concepute pentru a elimina arderea de rutină prin utilizarea gazului produs pentru a alimenta nava plutitoare, de producție, stocare și descărcare (FPSO) și reinjectarea restului de gaz în rezervor pentru a îmbunătăți recuperarea petrolului, notează supermajorul. Exxon continuă să găsească mai mult petrol pe Stabroek și dezvoltă noi proiecte, dar acum se uită și la partea mai gazoasă a blocului pentru a dezvolta planuri de producție de gaze naturale. Compania și guvernul Guyanei lucrează deja la un proiect de transformare a gazului în energie, a cărui punere în funcțiune este așteptată până la sfârșitul anului 2024 și care are potențialul de a reduce semnificativ costul energiei electrice în Guyana, afirmă Exxon. Guvernul Guyanei a elaborat o așa-numită “Strategie de monetizare a gazului din Guyana” și a invitat la începutul acestei luni companiile private să prezinte propuneri privind proiectarea, construcția și exploatarea sistemelor de colectare a gazelor offshore. “Pentru a monetiza în timp util și a maximiza valoarea tuturor resurselor O&G ale Guyanei, trebuie dezvoltate noi opțiuni și soluții de monetizare a gazelor, inclusiv participarea unor actori suplimentari în lanțul valoric O&G, în afară de dezvoltatorii de proiecte din amonte”, a declarat Guyana în proiectul de plan privind gazele. “Există multe beneficii asociate cu gazele naturale și produsele derivate, dar timpul este esențial din cauza forțelor pieței și a incertitudinilor asociate cu ritmul tranziției energetice și cu asigurarea faptului că noii producători de O&G au o oportunitate corectă și echitabilă de a-și dezvolta resursele naturale”, potrivit strategiei guvernamentale privind gazele naturale. “Există o fereastră de oportunitate imediată pentru a monetiza resursele de gaze naturale dacă Guyana încearcă să monetizeze și să maximizeze valoarea resurselor sale O&G”, afirmă guvernul, care – la fel ca Exxon – se concentrează în acest an nu doar pe creșterea producției de petrol, ci și pe avansarea planurilor de explorare și dezvoltare a rezervelor de gaze naturale.

