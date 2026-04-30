Condamnații pentru uciderea lui Sergiu Oală vor merge la CSJ. Ce spune mama victimei

Curtea de Apel Nord a lăsat în vigoare condamnările în dosarul uciderii lui Sergiu Oală, tânărul din Bălți găsit mort în raionul Fălești. Apărarea anunță că va merge la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), în timp ce familia victimei consideră pedepsele prea blânde și cere tragerea la răspundere a tuturor celor implicați.

Curtea de Apel Nord a menținut sentințele pronunțate în dosarul omorului lui Sergiu Oală, tânărul de 20 de ani din Bălți, ucis în 2024 în raionul Fălești. Astfel, Mihail Cebotari a rămas condamnat la 17 ani de închisoare pentru omor intenționat, iar Nicu Gherman, considerat principalul suspect, s-a ales cu 22 de ani de detenție prin cumulare.

„Clientul meu pledează nevinovat. Faptul respectiv, este probat. Suntem în dezacord cu decizia. Evident, o vom contesta la Curtea Supremă de Justiție”, a declarat Veaceslav Negru, avocatul lui Mihail Cebotari.

Nicu Gherman și Mihail Cebotari vor trebui să achite câte două milioane de lei drept prejudicii morale și materiale. Astăzi, Curtea a decis că vor face achitări și în folosul statului.

„Se încasează în mod solidar de la Cebotari Mihail și Gherman Nicu, în beneficiul statului, suma de 193.860 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare. În rest, sentințele se mențin fără modificări.”

Potrivit anchetei, victima a fost atrasă într-o presupusă schemă infracțională, iar în urma unui conflict a fost omorâtă. Ulterior, suspecții au încercat să ascundă urmele crimei, abandonând cadavrul într-o fâșie forestieră din extravilanul satului Călinești.

„Eu până astăzi nu pot să-mi iert că nu l-am căutat unde trebuie. Ei foarte bine au știut unde să-l arunce”, a mărturisit Ana Oală, mama victimei.

Mama tânărului susține că pedeapsa nu este suficientă și cere tragerea la răspundere a tuturor persoanelor implicate, menționând că, în prezent, doar doi inculpați au fost condamnați.

„Sunt trei trași la răspundere pentru favorizare. Un făptaș l-a ținut ascuns pe Gherman, alții pentru că au știut că Sergiu nu mai este, dar l-au ascuns”, a adăugat femeia.

„Per general sunt de acord cu sentințele, deși mama și-a dorit un termen mai mare pentru ei, decât cele pronunțate de instanțele de judecată”, a menționat Angela Gherasim, avocata părții vătămate.

Sergiu Oală, originar din Bălți, a fost dat dispărut pe 22 septembrie 2024, după ce a plecat de acasă spre raionul Fălești și nu a mai revenit. Peste mai bine de o lună, cadavrul tânărului a fost găsit în stare de putrefacție, iar 13 persoane au fost reținute.