Putin, umilit, forțat să organizeze parada de 9 mai FĂRĂ TANCURI sau echipamente

Un Vladimir Putin umilit la maxim fiind forțat să reducă amploarea paradei de Ziua Victoriei a Rusiei, pe măsură ce războiul său din Ucraina are consecințe severe. Parada de 9 mai din Piața Roșie din Moscova este un moment de vârf al calendarului rusesc, comemorând victoria asupra Germaniei naziste în cel de-al Doilea Război Mondial.

Cu toate acestea, anul acesta, Ministerul Apărării a declarat că nu vor exista tancuri, sisteme de rachete sau cadeți.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat:

„Regimul de la Kiev, care pierde teren pe câmpul de luptă în fiecare zi, a lansat acum o activitate teroristă de amploare. Se iau toate măsurile pentru a minimiza pericolul.”

Presiune constantă din partea Ucrainei

Decizia vine după ce Ucraina și-a intensificat atacurile asupra Moscovei, lovind ținte militare, porturi și instalații petroliere. Peskov a menționat, de asemenea, că evenimentul de anul acesta nu reprezintă o aniversare majoră.

Anterior, Rusia își etala capacitățile militare la paradă cu arme precum rachetele balistice intercontinentale. Putin a folosit, de asemenea, evenimentul pentru a instiga patriotismul și pentru a ralia națiunea în spatele războiului său din Ucraina – aflat acum în al cincilea an.

Anul trecut, la cea de-a 80-a aniversare a înfrângerii naziștilor, peste 20 de lideri mondiali au fost invitați la Moscova. Spectacolul de atunci a inclus: 11.000 de soldați, aproximativ 150 de vehicule militare, o gamă largă de armament modern.

O paradă aeriană, dar fără tehnică la sol

În declarația sa de marți târziu, ministerul rus al apărării a precizat că parada va include militari ruși, precum și aeronave și avioane Su-25. Totuși, s-a clarificat faptul că elevii școlilor militare și ai instituțiilor de tineret „nu vor participa”.

Este pentru prima dată în aproape două decenii când evenimentul se desfășoară fără tehnică militară terestră. Bloggerii de război ruși au sugerat că Moscova se teme de atacurile ucrainene cu drone cu rază lungă de acțiune care ar putea viza echipamentul militar.

Ruslan Leviev, un analist independent, a declarat pentru postul TV Rain:

„Echipamentul este vulnerabil chiar și în etapa de pregătire. Coloanele parchează și fac repetiții în afara Moscovei, pe terenuri de antrenament deschise care sunt ușor de lovit cu drone. Lovirea soldaților în centrul orașului, printre turiști, nu ar fi la fel de simplă.”

Reacții și critici

Între timp, dezvăluirea a atras comentarii ironice din partea criticilor lui Putin. Abbas Gallyamov, un fost scriitor de discursuri pentru Kremlin, aflat acum pe lista „agenților străini” a Rusiei, a postat pe rețelele sociale: „Se tem de o revoltă? Sau tot echipamentul a ars în Ucraina?”

Dronele ucrainene cu rază lungă de acțiune continuă să lovească teritoriul rus aproape zilnic: Tuapse: Kievul a bombardat două uzine petroliere majore, acoperind regiunea de foc și fum toxic negru. Perm (Urali): Peste noapte, dronele de atac au lovit o stație de pompare a petrolului, adânc în interiorul Rusiei.

Intensificarea exploziilor urmează refuzului lui Putin de a negocia un acord de încetare a focului în perioada Paștelui.