Cadavru îngropat în gospodărie: Primul dosar al crimelor de la Beriozchi, în instanță

Unul dintre dosarele penale care vizează crimele comise în satul Beriozchi, raionul Anenii Noi, a fost trimis în judecată. Este vorba despre un omor comis în decembrie 2011. Procurorii susțin că victima ar fi fost ucisă în urma unui conflict legat de plata pentru munca prestată, apoi îngropată clandestin în gospodăria suspectului.

Potrivit Procuraturii Căușeni, Oficiul Anenii Noi, în perioada 24–26 decembrie 2011, un bărbat de 63 de ani, aflat la domiciliul său din satul Beriozchi, ar fi intrat în conflict cu victima din cauza remunerării pentru munca prestată în gospodăria sa.

În urma altercației, suspectul i-ar fi aplicat victimei multiple lovituri în diferite regiuni ale corpului, inclusiv în zona capului. Leziunile provocate au fost incompatibile cu viața.

Potrivit probelor administrate, după comiterea crimei, învinuitul ar fi înhumat clandestin cadavrul victimei pe teritoriul propriei gospodării, cu scopul de a ascunde urmele infracțiunii.

Osemintele victimei au fost depistate și ridicate în luna ianuarie 2026, în cadrul unei percheziții. Descoperirea a fost posibilă în urma unui șir de acțiuni de urmărire penală și măsuri speciale de investigație, inclusiv cu participarea agenților sub acoperire.

În urma expertizelor judiciare și a acțiunilor complexe de urmărire penală, procurorii au acumulat probe suficiente pentru trimiterea cauzei în instanță.

Pentru asigurarea reparării prejudiciului cauzat prin infracțiune, la demersul procurorului a fost aplicat sechestru pe bunurile imobile ale învinuitului, în valoare totală de peste 3,5 milioane de lei.

Persoana vizată este învinuită de omor intenționat comis în circumstanțe agravante.

Procurorii precizează că, sub conducerea procuraturii, în privința aceluiași învinuit sunt investigate și alte cauze penale aflate în derulare.

Potrivit legii, orice persoană se prezumă nevinovată până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive de condamnare.