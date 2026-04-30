SONDAJ Principalul motiv pentru care ungurii au debarcat regimul Orban

Aproape jumătate dintre cetățenii ungari consideră că guvernul condus de Viktor Orban a fost înlocuit din cauza corupției, potrivit unui sondaj realizat de Institutul Median. Pe lângă furturi, alegătorii au taxat deteriorarea economiei, minciunile și aroganța celor aflați la putere. Totodată, unii respondenți au indicat că oamenii s-au săturat pur și simplu de regimul lung de 16 ani a lui Orban.

Sondajul arată că principalul motiv (49%) pentru căderea lui Orban a fost corupția. Opinia este susținută în mare parte de alegătorii partidului lui Peter Magyar. Cu toate acestea, 18% dintre simpatizanții FIDESZ recunosc influența corupției asupra votului. Alte cauze enumerate ar mai fi instigarea la panică și convingerea tinerilor de către opoziție.

Susținătorii fostului premier au însă și alte explicații pentru pierderea puterii. Aproximativ 27% dintre aceștia dau vina pe inducerea în eroare a tinerilor. Unii alegători FIDESZ cred chiar că a existat o fraudă electorală sau o interferență străină. Totuși, majoritatea cetățenilor spun că societatea își dorea o schimbare reală, mai ales pe fondul dificultăților de trai.

Așteptările de la noul guvern

Deși combaterea corupției a fost tema centrală a campaniei lui Peter Magyar, cererile oamenilor sunt mai vaste. Alegătorii Tisza își doresc o reformă a sistemului de sănătate și redresarea economiei naționale. Eliminarea corupției și tragerea la răspundere a celor vinovați ocupă abia locul al treilea în topul așteptărilor.

Sondajul mai arată că majoritatea alegătorilor era hotărâtă cu cine să voteze cu un an în urmă. În privința viitorului, părerile sunt împărțite. Susținătorii partidului Tisza speră că rezultatul alegerilor va apropia societatea ungară, în timp ce simpatizanții FIDESZ se așteaptă ca divizarea țării să se adâncească.

Partidul lui Peter Magyar, Tisza, a obținut 138 de mandate în Parlamentul Ungariei. Are peste două treimi din mandate. Fidesz-ul lui Viktor Orban a luat 55 de mandate, iar Patria Noastră, partidul cu care s-ar fi putut alia Orban, doar 6 mandate.