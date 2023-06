Confilictul dintre PA și CNA – continuă. Dragalin: „În Procuratura Antocorupție și CNA avem persoane corupte interesate să ne destabilizeze”

Procurorul-șef al Procuraturii Anticorupție (PA), Veronica Dragalin, a pus punctele pe i în legătură cu informațiile privind conflictul iscat între Procuratura Anticorupție (PA) și Centrul Național Anticorupție (CNA). Dragalin a anunțat vineri, 9 iunie, în cadrul unui briefing online că de scurgerile de informații din interiorul PA și CNA se ocupă anume procurori și ofițeri corupți care „simt că le alunecă pământul sub picioare” și care lucrează pentru fugarii anchetați în dosare de corupție. Foarte curând, spune șefa PA, aceștia vor ajunge la închisoare la fel cum se va întâmpla cu fiecare, indiferent de viziune politică, transmite Anticorupție.md.

După ce în presă au apărut informații în care sunt invocate anumite presiuni din partea procurorului-șef al PA, Veronica Dragalin, în privința ofițerilor CNA, șefa PA a ținut să explice contextul real al conflictului. Porivit ei, pentru a nu exista anumite conflicte de interese în examinarea dosarelor care ajung în gesiunea PA, le-a solicitat subalternilor să îi prezinte câte o listă cu numele rudelor acestora. Informația a ajuns însă pe un canal de telegram, iar la două zile distanță i-a chmeat din nou la raport pentru a stabili cine se ocupă cu scurgerile de informații din interior. La ședință însă nu a fost chemat și directorul CNA, Iulian Rusu, care nu trebuie să participe la discuții despre informații operative, spune Dragalin. Rusu a venit totuși la ședința planificată, dar în cele din urmă a plecat împreună cu angajații săi. Reacția, spune Dragalin, este una normală.

„E absolut normal ca doi șefi câteodată să ajungă la o neînțelegere. Asta se întâmplă peste tot. (…) Noi în Procuratura Anticorupție și CNA avem persoane corupte interesate să lanseze informații că noi nu lucrăm, nu suntem persoane profesioniste și nu ne ocupăm de dosare. Vreau să vă asigur că aceste tentative se întâmplă pentru că persoanele simt că le alunecă pământul sub picioare. În utlimul timop am reușit să atingem niște persoane, am reușit să infiltrăm persoane în grupuri criminale organizate, avem surse ca să știm cu ce se ocupă aceste grupări, reușim să-i înregistrăm video, audio, ei se simt în pericol și fac tot posibilul să ne destabilizeze. Aceste eforturi, de a scurge informații pe telegram, nu ne afectează”, a menționat procurorul-șef.

Mai mult, Dragalin spune că în ultima perioadă au fost depuse foarte multe denunțuri în privința procurorilor și ofițerilor CNA corupți. Investigarea acestor cazuri îi face pe aceștia să reacționeze și să lanseze în public informații legate de un conflict artificial, pe când realitatea este cu totul alta.

„În ultimele săptămâni PA a primit cu mult mai multe denunțuri de la cetățeni despre procurori și odițeri din CNA corupți, lucrăm cu acești denunțători, înțeleg cine lucrează pentru fugarii noștri din țară, cum lucrează, cu cine au legătură și am reușit să facem asta în ultima lună anume pentru că careva grupări au creat o percepție că noi între cele două instituții avem probleme. În realitate noi nu avem conflicte, noi lucrăm să eliminăm oamenii corupți din instituțiile noastre, să ajungem la cele mai înalte nivele de acte de corupție”, a conchis ea.

De asemenea, procurorul-șef al PA a dat asigurări că se muncește mult și să ce va aplica legea în mod egal pentru toți. Până atunci eforturile sunt concentrate pentru fortificarea Procuraturii Anticorupție (PA).

