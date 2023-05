Conservatoarea Giorgia Meloni face revoluție în Italia

Guvernul italian urmează să desfiinţeze luni ”venitul cetăţeniei” – un ajutor acordat celor mai săraci pe care-l primesc milioane de oameni – şi să-l înlocuiască cu un ”cec al includerii” – limitat la familii alcătuite din persoane care prezintă dezabilităţi, minorilor şi persoanelor în vârstă de peste 60 de ani, relatează AFP. Guvernul – convocat de 1 Mai de către premierul Giorgia Meloni – urmează să se pronunţe tot prin vot în favoarea unei relaxări a angajărilor cu contract pe o perioadă determinată şi să scutească de la plata cotizaţiilor patronale – pe o perioadă de un an – întreprinderile care angajează un beneficiar al ”cecului includerii” cu un contract de muncă pe o perioadă nedeterminată sau ca ucenic.

Meloni și susținătorii ei acuză că prin ajutoare sociale bugetul de stat e împovărat

”Venitul cetăţeniei” este, în opinia susţinătorilor săi, un ”amortizor social” dovedit în sudul Italiei, afectat de sărăcie, însă în opinia criricilor el este extrem de costisitor – opt miliarde de euro în 2022 – şi îi menţine pe cei care-l primesc în afara câmpului muncii.

”Reformăm venitul cetăţeniei, pentru a face diferenţă între cei care sunt capabili să muncească şi cei care nu sunt”, a justificat Giorgia Meloni. Începând de la 1 ianuarie 2024, ”venitul cetăţeniei” urmează să fie înlocuit cu acest ”cec al includerii” – în valoare de 5,4 miliarde de euro pe an. ”Venitul cetăţeniei” era destinat oricărei persoane care-şi dovedea veniturile foarte modeste, însă ”cecul includerii” va fi rezervat familiilor alcătuite din persoane cu o dizabilitate, minorilor şi persoanelor în vârstă de peste 60 de ani. El urmează să fie plafonat la 500 de euro pe lună – 630 de euro în gopsodării cu persoane în vârstă de peste 67 de ani sau care prezintă o dezabilitate gravă -, iar familiile care nu sunt proprietarele locuinţei primesc în plus 280 de euro. El are o durată de 18 luni şi poate să fie prelungit cu un an, după o pauză de o lună. ”INSTRUMENT DE ACCES LA ACTIVITATE” Guvernul anunţă şi implementarea unui ”instrument de acces la muncă” profesională. Persoanele apte să muncească sunt astfel obligate – începând din septembrie – să participe la formări profesionale sau ”proiecte utile colectivităţii”, în achimbul unei indemnizaţii lunare în valoare de 350 de euro, pe o perioadă maximă de un an de zile. Cheltuielile statului cu acest instrument sunt estimate la 2,1 miliarde de euro în 2024. Potrivit Institutului italian de Statistică (Istat), ”venitul cetăţeniei” – introdus în 2019 de către Guvernul Mişcării Cinci Stele (M5S) – a permis scoaterea din sărăcie a unui milion de oameni – în pofida faptului că aproape jumătate dintre persoanele sărace nu-l primesc, fie pentru că nu sunt eligibile (au mai puţin de zece ani de rezidenţă pe teritoriul italian), fie pentru că nu au depus o cerere în acest sens. În 2022, el a fost plătit unui număr de 1,6 milioane de gospodării care însumează aproape patru milioane de oameni, în principal în sudul Italiei, iar alocaţia medie a fost de 550 de euro, potrivit organismului de Securitate Socială INPS. Opoziţia şi sindicatele au criticat în mod deschis Guvernul pentru că a convocat o şedinţă a Consiliului de Miniştri cu privire la aceste subiecte tocmai de 1 Mai – ”o provocare”, acuză fostul prteşedinte al Camerei Deputaţilor, Roberto Fico. ”Un Guvern serios nu se reuneşte de 1 Mai pentru a-i condamna pe tineri la sărăcie pe viaţă, anihilându-le visul de a avea o locuinţă şi copii. El se reuneşte pentru a introduce un salariu minim legal”, a condamnat, la rândul său, fostul premier M5S Giuseppe Conte. Giorgia Meloni a apărat într-un comunicat, ”din contră, un semnal frumos şi un privilegiu de a-i onora pe muncitori în această zi de sărbătore şi de a le da răspunsul pe care-l aşteaptă”. Pe fond, sindicatele denunţă o relaxare a condiţiilor de angajare cu contract pe perioadă determinată, care le permite angajatorilor să prelungească de două ori acest tip precar de contract, fără obligaţia de a-l perpetua după 36 de luni de muncă.

