Consilierii PAS au făcut din nou circ la Primărie. Ședința a fost întreruptă de scandalagiul Ion Melnic

Ședința de astăzi a Primăriei Chișinău a fost întreruptă, pentru puțin timp, de consilierul PAS din CMC Ion Melnic, care i-a înmânat primarului un demers cu privire la verificările ANSA la unele instituții educaționale din capitală. „Nu îmi închipui cum ar putea avea loc asemenea intervenție la Guvern, la ședința Parlamentului, dar mai ales la Președinție”, a comentat edilul.

Consilierul municipal PAS Ion Melnic, însoțit de colegul său, Sergiu Crețu, a intrat în sala de ședințe a Primăriei în timp ce Andrei Pavaloi, șef adjunct al Direcției generale educație, tineret și sport, citea un raport de la tribuna centrală.

„Domnule Pavaloi, ce ne spuneți despre alimentația în instituțiile de învățământ? ANSA a făcut verificări în școli, licee”, a declarat Ion Melnic.

„Domnule primar, vreau să mă adresez către dvs ca părinte al doi copii, știu că și dvs sunteți părinte, noi am scris o solicitare către dvs personal. Vrem să vă rugăm pe dvs, să fie luate ăn consiuderare răspunsurile ANSA și dvs să faceți verificări, să constituiți un grup de control direct în subordinea dvs. Cu toată încrederea, ca părinți către părinți. Doamne ajută”, a continuat alesul PAS din CMC.

„Nu e neapărat să dați buzna așa, sunt la serviciu, dar dacă ați venit să faceți show…”, a comentat Ion Ceban.

„Nu am venit să facem show în niciun caz. Avem încredere în domnia voastră”, a răspuns Melnic.

„Nu îmi închipui cum ar putea avea loc asemenea intervenție la Guvern, ori la ședința Parlamentului. Cineva ar fi blocat, arestat, dat afară. Mai ales nu îmi imaginez cum ar putea avea asta loc la Președinție. Pentru facturile mari puse pe gardul instituției oamenii au fost intimidați de Poliție”, a mai menționat primarul.

Ion Melnic a postat pe pagina sa de Facebook imagini din momentul în care a intervenit, cu Sergiu Crețu, la ședința Primăriei.