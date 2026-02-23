Doina Gherman, cu justificări după grațierea scandaloasă a traficantului de droguri: Sunt membră a comisiei care a luat decizia, dar nu eram la ședință

Doina Gherman, președinta fracțiunii PAS în Parlament, a venit cu precizări, după scandalul legat de grațierea lui Șepeli Nicolai Andrei, condamnat anterior în Federația Rusă pentru tentativă de circulație ilegală a substanțelor narcotice în proporții deosebit de mari.

„3 lucruri pe care vreau să le menționez:

1. Sunt membră a Comisiei pentru problemele grațierii persoanelor condamnate pe lângă Președintele Republicii Moldova.

2. Nu am participat la ședința comisiei în cadrul căreia a fost grațiat Șepeli Nicolai Andrei.

3. Văd că o fostă colegă caută spioni ruși în cadrul comisiei de grațiere. Și, pentru a-i ușura efortul, amintesc că, în calitate de deputată, a votat, pe ascuns, amendamente pentru a elibera de la pușcărie criminali periculoși”, a scris Doina Gherman, într-o postare pe rețele.