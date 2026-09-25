Constantin Cuiumju, despre apelul ministrului Junghietu la economisirea energiei: „Poate mai întâi învățați să administrați eficient”

Responsabilitatea autorităților este, în primul rând, să asigure o administrare eficientă a statului și a banilor publici, nu să transfere către cetățeni responsabilitatea pentru economisirea energiei. Astfel a comentat deputatul Partidului Nostru, Constantin Cuiumju, declarațiile ministrului Economiei, Dorin Junghietu, care le-a cerut cetățenilor să reducă consumul și să sporească eficiența energetică.

„Ministrul spune că cetățenii trebuie să învețe să economisească energia. Dar oare aceasta este misiunea unui ministru — să-i învețe pe oameni cum să facă economii?”, se întreabă Constantin Cuiumju.

Deputatul afirmă că un ministru trebuie să se preocupe de gestionarea eficientă a statului, economiei și bugetului, precum și de asigurarea unei vieți decente a cetățenilor.

„Misiunea unui ministru este să gestioneze eficient statul, economia și bugetul. Să se asigure că oamenii au salarii decente și indexate la timp, că angajații din sectorul bugetar își primesc banii la timp, iar banii publici sunt cheltuiți eficient. În schimb, funcționarii cu salarii de milioane, cheltuieli pentru alimentație și alte privilegii le explică cetățenilor cum să economisească”, a mai spus Constantin Cuiumju.

Declarațiile vin după ce ministrul Economiei a vorbit despre necesitatea reducerii consumului și creșterii eficienței energetice, în contextul în care facturile la energie ar putea crește considerabil. Junghietu a menționat că peste 50% din energia consumată în Republica Moldova este utilizată în clădiri, iar autoritățile pregătesc programe pentru eficientizarea energetică, inclusiv pentru blocurile de locuințe.