Consumă limonadă neagră cu două ore înainte sau după masă și vei observa efectele detoxificatoare

Numele sau, ,,limonada neagra”, provine datorita ingredientul pe care il contine – carbune medicinal, care ii da aceasta culoare.

Limonada neagra este destinata persoanelor care vor sa inceapa o cura de detoxifiere. Aceasta bautura este cea mai potrivita intr-o astfel de situatie, caci poate elimina toxinele nocive, ajutand corpul sa isi recapete energia.

Carbunele medicinal este folosit in tratarea diareei si bacteriilor intestinale. Deseori, in spital, pacientilor li se administreaza carbune medicinal in cazul intoxicarii, otravirii sau supradozei.

Atunci cand este amestecat cu limonada, ajuta metabolismul sa detoxifice corpul, fiind folosit de instructori de yoga, antrenori si de toti cei care sunt interesati sa fie cat mai sanatosi.

Pentru a prepara limonada neagra, ai nevoie de carbune medicinal, care se poate gasi la farmacie si de lamai.

– In zeama de la 2 lamai, pune o lingurita de carbune medicinal si un strop de sare de Himalaya.

– Amesteca bine si depoziteaza bautura la frigider, timp de 5 zile.

– Consuma limonada pe stomacul gol, cu doua ore inainte de masa, ori la 2 ore dupa masa.

Nu te speria daca materia fecala va fi neagra, este ceva normal.