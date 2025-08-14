Continuă plecările de la PDCM! Organizațiile teritoriale din Rezina și Sângerei, cu tot cu consilieri și primari, părăsesc partidul condus de Ion Chicu

Alte două organizații teritoriale ale Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM) părăsesc partidul în ajunul alegerilor parlamentare. Președintele raionului Rezina, Teodor Coculescu, împreună cu organizația teritorială din raion, și-a anunțat astăzi decizia de a se retrage din PDCM. Motivul invocat este faptul că nu mai rezonează cu viziunile și direcția de dezvoltare a formațiunilor conduse de Ion Chicu.

„Stimați cetățeni, anunț public retragerea mea din rândurile membrilor Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei, precum și din funcția de Președinte al Organizației Teritoriale Rezina a acestor forme. susținători. Motivul acestui hotărâri este că, în prezent, nu mai rezonez cu viziunile și direcția de dezvoltare pe care urmează să conducă Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei să nu tergiverseze procedura de radiere din registrul membrilor și excluderea mea din cadrul Consiliului Național Politic al formațiunilor și de a nu-mi îngrădi dreptul de a participa în viața politică a Republicii Moldova”, a scris Cuculescu pe Facebook .

Tot astăzi, și președintele Organizației Teritoriale Sângerei a PDCM, Alexandru Pleșca, anunță că părăsește partidul, fără să precizeze dacă aderă sau nu la un alt proiect politic.

„Prin prezenta, în calitate de Președinte al Organizației Teritoriale Sângerei a Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei, declar public că renunțarea la statutul de membru și președinte al Organizației Teritoriale Sângerei al PDCM.

Decizia de renunțare la acest statut a fost asumată personal, fiind urmat colegii din echipa locală fără a fi influențați decât de propria convingere și a motivelor personale care nu pot permite desfășurarea ulterioară a activităților politice în cadrul Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei. Menționăm că nu întreprindem acțiuni ce pot influența opinia foștilor colegii atât din cadrul PDCM cât și din Blocul Politic „Alternativa” și nu dorim obstrucționarea vectorului acestora, ci dimpotri optăm pentru păstrarea bunelor relații formate pe activități comune cu menținerea comunicării deschise pe subiecte ce nu interesează politic. Considerăm absolut necesar a mulțumiților echipei PDCM și conducerii acestuia pentru experiența obținută pe colaborări și a interacțiunilor în cadrul echipei PDCM urmând a ura succes în vederea realizării obiectivelor PDCM! Urmare a celor expuse, ținând cont de ireversibilitatea procedurii inițiate, Rugăm a fi acceptate și admise în termeni restrânși atât cererile expediate la 06.08.2025 Secretarului Biroului Executiv Central al PDCM retragerea calității de membru al PDCM, a expusării tuturor și a tuturor expunerii în acțiunea de declarație, cu toate acestea de excludere. Servicii Publice”, a scris Pleșca pe Facebook .

Recent, și fostul ministru al Justiției și vicepreședinte al Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei, membru al Blocului Alternativa, Fadei Nagacevschi anunțat că părăsește rândurile formațiunii conduse de Ion Chicu.